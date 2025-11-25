„Friedensdiktat aus Moskau?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 26. November über Trumps Ukraine-Plan

Wien (OTS) -

Donald Trumps Friedensplan hat die Ukraine und Europa geschockt: Viel für Moskau, nur vage Versprechungen für die Ukraine – die zuletzt durch Rückschläge an der Front und durch einen Korruptionsskandal in Kiew immer stärker in die Defensive geraten ist. Jetzt wird versucht, diesen Plan zu entschärfen und annehmbarer zu machen – was Russlands Machthaber Wladimir Putin dazu sagt, das weiß noch niemand. Für die Ukraine und Europa geht es um viel. Ein Abkommen, das Russland hilft und einen weiteren Angriff auf eine geschwächte Ukraine nicht ausschließen kann, das wäre aus Sicht vieler politischer Beobachter:innen kein Frieden, sondern eine Kapitulation auf Raten.



In der jüngsten Ausgabe des ORF-III-Gesprächsformats „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 26. November 2025, um 22.30 Uhr (auch auf ORF ON) diskutiert Wolfgang Geier mit Vasyl Khymynets (ukrainischer Botschafter in Österreich), Wolfgang Mueller (Russland-Experte, Universität Wien), Walter Feichtinger (Militärexperte) und Siobhán Geets (Außenpolitik-Ressort „profil“).



