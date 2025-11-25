  • 25.11.2025, 11:06:02
FPÖ – Krauss zu Grüne/ÖVP: Copy-&-Paste statt echter Kontrolle

FPÖ hat bereits im Dezember 2024 umfangreiches Prüfersuchen zu U2/U5-Ausbau an den Stadtrechnungshof gestellt

Wien (OTS) - 

„Guten Morgen, liebe Grüne und liebe ÖVP! So erfreulich jede Initiative zur Aufklärung des rot-pinken Projektchaos ist – peinlich wird es dann, wenn sich zwei Parteien zusammentun und dabei nur auf die Copy-&-Paste-Taste drücken. Tatsache ist, dass die Wiener FPÖ bereits im Dezember 2024 ein umfassendes Prüfersuchen zum U2/U5-Ausbau beim Stadtrechnungshof eingebracht hat – lange bevor ÖVP und Grüne nun öffentlichkeitswirksam aktiv wurden. Die Prüfung unseres umfangreichen Antrags läuft längst. Dass ÖVP und Grüne ein Jahr später plötzlich aufwachen und nun dieselben Forderungen wiederholen, zeigt, wie zahnlos beide Parteien als Opposition agieren. Wenn Grüne und ÖVP jetzt entdecken, dass Rot-Pink das Steuer über Jahre verloren hat, dann begrüßen wir jede Unterstützung bei der Aufklärung. Aber ein wenig mehr Eigenständigkeit als das bloße Abschreiben unserer Initiativen wäre schon angebracht“, so der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.

