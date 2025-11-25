Österreichischer Kabarettpreis 2025: Fernsehpreis geht an die „Science Busters“

Wien (OTS) -

Das Publikum hat gewählt – und die Preisträger stehen fest: Während die Gewinnerinnen und Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises 2025 bereits seit Längerem feststehen, wurden die Preisträger:innen des Fernseh- und Onlinepreises gestern, am Montag, dem 24. November 2025, im Rahmen einer feierlichen Gala im Globe Wien bekanntgegeben: Über eine Auszeichnung mit dem Fernsehpreis freuen dürfen sich – zum bereits dritten Mal – die „Science Busters“ (derzeit immer in „DIE.NACHT“ in ORF 1 und auf ORF ON). 2013 wurden die „Science Busters“ außerdem mit dem Sonderpreis geehrt. Der Onlinepreis für die/den beliebteste/n digitale/n Content-Creator:in geht diesmal an Andreas Rainer mit „Wiener Alltagspoeten“. Moderiert wurde die Verleihung, die ORF 1 und ORF ON am Freitag, dem 19. Dezember 2025, um 23.10 Uhr zeigen, erneut von Clemens Maria Schreiner.



ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Ein verdienter Hattrick für die ‚Science Bustersʻ, die den Preis zum bereits dritten Mal vom Publikum verliehen bekommen haben. Wissenschaft ist oft komplex und nicht immer leicht zu vermitteln. Umso beeindruckender ist es, wie es die ‚Science Bustersʻ immer wieder schaffen, anspruchsvolle Inhalte verständlich, humorvoll und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Herzliche Gratulation!“



Martin Puntigam: „Das vierte Mal den Österreichischen Kabarettpreis und immer die undotierten! Das soll uns erst einmal wer nachmachen. Wir bedanken uns, vor allem bei unserem Publikum, und wären sehr enttäuscht, wenn es das nächste Mal den Hauptpreis gäbe mit Preisgeld und alles. Das wäre ja noch schöner!!!“



Der „Österreichische Kabarettpreis“ verleiht seit 1999 jährlich in sechs Kategorien (Hauptpreis, Programmpreis, Förderpreis, Fernsehpreis, Onlinepreis und Sonderpreis) Auszeichnungen an Kabarettistinnen und Kabarettisten sowie Satiriker:innen. Unter den Ausgezeichneten für 2025 sind Berni Wagner (Hauptpreis) und Der Kuseng (Förderpreis). Der Programmpreis ehrt „Angenehm“ von Antonia Stabinger, der Sonderpreis geht an das Kabarett Simpl.



Neben den von der unabhängigen Fachjury vergebenen Auszeichnungen kann beim Fernseh- und beim Online-Preis das Publikum für seine Favoriten abstimmen. In den vergangenen Jahren wurden die ORF-Formate „Was gibt es Neues?“, „Science Busters“ und „Gute Nacht Österreich“ sowie „Wir sind Kaiser“ mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet. Mit sechs von insgesamt acht für den Fernsehpreis nominierten TV-Produktionen war der ORF auch in diesem Jahr wieder prominent vertreten. Unter diesen ORF-Kabarett- und Comedy-TV-Formaten sind „Pension Schöller“, „Pratersterne“, „Science Busters“ und „Fakt oder Fake“ sowie die ORF-III-Produktionen „Die Tafelrunde“ und „Die Kabarett Talente Show“.