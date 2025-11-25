  • 25.11.2025, 11:00:34
AVISO – Freitag, 28.11., 10:00: Pressekonferenz anlässlich des EBV zu aktuellen Schwerpunkten mit Gewessler/Kaineder/Berthold

Wien (OTS) - 

Die Grünen laden anlässlich des erweiterten Bundesvorstands in Salzburg zu einer Pressekonferenz mit Bundessprecherin Leonore Gewessler, ihrem Stellvertreter Stefan Kaineder und der Salzburger Landessprecherin Martina Berthold ein.

Thema sind die aktuellen Schwerpunkte der Grünen im Bereich Energie und Kinderbetreuung.

Zeit:
Freitag, 28.11., 10:00 Uhr

Ort:
Dorint City-Hotel, Raum Mönchsberg
Sterneckstraße 20, 5020 Salzburg

Teilnehmer:innen:

  • Bundessprecherin Leonore Gewessler

  • Stefan Kaineder, stellvertretender Bundessprecher und Landessprecher Oberösterreich

  • Martina Berthold, Landessprecherin Salzburg

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen!

Wir bitten um Anmeldung unter: presse@gruene.at

