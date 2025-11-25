  • 25.11.2025, 10:59:32
Totschnig beauftragt interne Revision mit Prüfung von Vorwürfen der Tierquälerei in der Spanischen Hofreitschule

Wien (OTS) - 

Gestern Abend wurden medial Vorwürfe bekannt, denen zufolge es in der Vergangenheit zu Missständen im Umgang mit Lipizzanern, besonders mit Jungtieren, und zu nicht-tierschutzkonformen Vorgängen in der Spanischen Hofreitschule gekommen sein soll. Bundesminister Norbert Totschnig hat daraufhin heute Früh die interne Revision des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft mit einer Überprüfung dieser Vorwürfe beauftragt.

Totschnig: „Ich nehme diese Vorwürfe sehr ernst und habe daher umgehend die interne Revision mit einer Überprüfung beauftragt. Wenn sich diese Vorwürfe bestätigen, dann werden auch die gesetzlich vorgesehenen Konsequenzen folgen. Jetzt gilt es aber erst einmal aufzuklären und die Fakten zu prüfen. Laut erster Information der Spanischen Hofreitschule sei es zu keinem Zeitpunkt zu Tierquälerei gekommen und es geht den Tieren gut, was u.a. durch eine Betriebs-Tierärztin gesichert wird. Bei der aktuellen Neuaufstellung der Spanischen Hofreitschule hat das Tierwohl unserer Lipizzaner für mich jedenfalls höchste Priorität.“

