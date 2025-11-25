  • 25.11.2025, 10:55:02
  • /
  • OTS0074

U17-Fußball-Weltmeisterschaft: ORF zeigt Finale Österreich – Portugal live

Am 27. November ab 16.30 Uhr in ORF 1; bis zu 388.000 sahen Sieg gegen Italien

Wien (OTS) - 

Das U17-Team des ÖFB schreibt die heimische Fußballgeschichte neu: Bis zu 388.000 Fans sahen gestern, am 24. November 2025, am Nachmittag live in ORF 1 den Halbfinal-Sieg gegen Italien, im Schnitt waren in Hälfte zwei 304.000 bei 30 Prozent Marktanteil (je 34 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) mit dabei. Und jetzt geht es für Moser und Co im Khalifa International Stadium von Doha um den WM-Titel! ORF 1 zeigt das Finale gegen Portugal am Donnerstag, dem 27. November, ab 16.30 Uhr ebenfalls live. Die Kommentatoren und hoffentlich Glücksbringer sind wieder Daniel Warmuth und Roman Mählich.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright