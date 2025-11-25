U17-Fußball-Weltmeisterschaft: ORF zeigt Finale Österreich – Portugal live

Wien (OTS) -

Das U17-Team des ÖFB schreibt die heimische Fußballgeschichte neu: Bis zu 388.000 Fans sahen gestern, am 24. November 2025, am Nachmittag live in ORF 1 den Halbfinal-Sieg gegen Italien, im Schnitt waren in Hälfte zwei 304.000 bei 30 Prozent Marktanteil (je 34 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) mit dabei. Und jetzt geht es für Moser und Co im Khalifa International Stadium von Doha um den WM-Titel! ORF 1 zeigt das Finale gegen Portugal am Donnerstag, dem 27. November, ab 16.30 Uhr ebenfalls live. Die Kommentatoren und hoffentlich Glücksbringer sind wieder Daniel Warmuth und Roman Mählich.



Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.