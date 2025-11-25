Nachhaltige Gestalter*innen 2025

St.Pölten (OTS) -

Am 24.11. zeichnete das Wirtschaftsmagazin BUSINESSART die Nachhaltigen Gestalter*innen 2025 aus. Nominiert und gewählt haben sie eine mehr als 50-köpfigen Fachjury. Ausgezeichnet wurden Meilensteine zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens, langjähriges Engagement oder die Verbesserung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.

„Mich begeistern solche Vorbilder, die eine nachhaltigere Wirtschaft gestalten. Das macht Mut in Krisenzeiten dranzubleiben. Ich hoffe, die Nachhaltigen Gestalter*innen inspirieren zum Nachahmen“, sagt Martina Madner, Chefredakteurin der BUSINESSART.

Die Ausgezeichneten 2025 zeigen Best-Practice im gemeinsamen Gestalten im und von mehreren Unternehmen. Sie liefern Grundlagen für nachhaltiges Engagement und dessen Kommunikation. Sie lösen Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft, in der Industrie und im Bereich Sustainable Finance.

Die Nachhaltigen Gestalter*innen 2025

(gegliedert nach Bundesländern)

Wien

Gabriela Sonnleitner , Vorstandsvorsitzende magdas Hotel

Monika Auer, Geschäftsführerin Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT)

Katharina Rogenhofer + Tina Deutsch , Gründerinnen + Vorständinnen Kontext-Institut für Klimafragen

Alexandra Ballaun , Leitung HR Ankerbrot + Vanessa Ossinger , Leitung HR Vollpension, für „Erfahrene Semester“

Susanne Hasenhüttl + Katharina Muner-Sammer , Sustainable Finance-Pionierinnen, ÖGUT

„Uniform-Recycling-Pionier*innen“

Isabella Schütz, Umweltmanagementsystembeauftragte (ÖBB-Personenverkehr), Sabine Krispel, Leitung Betriebsmittel (Post)

Barbara Fuchs, Gruppenleitung Wirtschaft + Rebecca Harbusch , Technikerin Ressourcenmanagement + Dragana Serdar , Bekleidungstechnikerin (Wiener Linien)

Leonie Marie Landmann , Uniform Manager & Tailor (Austrian Airlines)

Thomas Krautschneider , Geschäftsführender Gesellschafter + Mathias Nell , Head of Sustainability (Salesianer Miettex)

Miguel Centenero , Projektkoordinator (City Airport Train - CAT)

Verena Judmayer + Michaela Stephen , Gründerinnen + Vorständinnen Circularful

Karin Huber-Heim, Stiftungsprofessorin, FH des BFI Wien + Franzisca Weder, Institutsvorständin WU Wien, als Hrsg. des „Praxishandbuch Nachhaltigkeitskommunikation

Niederösterreich

Roswitha M. Reisinger , Eigentümerin Lebensart Verlag - St.Pölten

Daniel Ruttinger , Geschäftsführer Flotte Lotte - Zwettl

Madeleine Serlath, Gründerin + Leiterin Geld Kopf Bauch - Böheimkirchen

Oberösterreich

Johannes Rath, Chief Technology Officer + Gerhard Pichler , Werksleiter + Rene Pesendorfer, Senior Project Manager + Gerhard Zeltner , Head of Technology + Erik Boot , Head of R&D + Stefan Vogt , Deputy Head of R&D für den Elektroofen im Wienerberger-Werk Uttendorf

bellaflora Gartencenter - Leonding

Vorarlberg

Stefan Rusch, Geschäftsführer Rhomberg Bau – Bregenz

Über die Auszeichnung und das Magazin BUSINESSART

Die Auszeichnung „Nachhaltige Gestalter*innen Österreichs“ wird seit 2009 vom Wirtschaftsmagazin BUSINESSART für Nachhaltigkeit, Innovation & Transformation aus dem Lebensart Verlag vergeben.

