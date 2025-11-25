WOLFSBERG UPDATE

Wien/New York (OTS) -

Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) („Critical Metals Corp“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Bergbauunternehmen für kritische Mineralien, gab heute bekannt, dass das 100-prozentige Tochterunternehmen ECM Lithium AT GmbH den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts im Rechtsmittelverfahren über die UVP-Pflicht ihres Vorhabens „Lithiumabbau Koralpe“ zugestellt bekommen hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Entscheidung der Kärntner Landesregierung, wonach für die Errichtung des Lithiumbergbaus auf der Koralpe keine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVP-G 2000 durchzuführen sei, aufgehoben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Kärntner Landesregierung zurückverwiesen.

Das Bundesverwaltungsgericht ist der Argumentation der Projektwerberin gefolgt, dass die Größe des Vorhabens nicht den für die UVP-Pflicht im österreichischen UVP-Gesetz festgelegten Schwellenwert von 10 ha überschreitet. Das Gericht ist aber der Meinung, dass die geltende gesetzliche Festlegung nicht dem Europäischen Unionsrecht entspreche.

Deshalb hat das Bundesverwaltungsgericht, obwohl das Vorhaben die im Gesetz genannte Fläche von 10 ha unterschreitet, der Kärntner Landesregierung aufgetragen, in einer Einzelfallprüfung näher zu untersuchen, ob das Vorhaben zu wesentlichen schädlichen oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt führen kann.

Zugleich hat das Bundesverwaltungsgericht die Revision gegen seine Entscheidung an den Verwaltungsgerichtshof zugelassen, weil es zur Frage, ob die österreichische Regelung den europäischen Vorgaben entspricht und wie diese Gesetzesbestimmung auszulegen ist, noch keine Judikatur gibt.

Die Entscheidung bedeutet nicht, dass das Vorhaben einer UVP zu unterziehen ist, sondern lediglich, dass die Kärntner Landesregierung den nach Meinung des Bundesverwaltungsgerichts europarechtswidrigen Schwellenwert von 10 ha unangewendet lassen muss und aufgrund weiterer Gutachten nochmals darüber entscheidet, ob eine UVP notwendig ist.

Die ECM Litihium AT GmbH wird den Beschluss prüfen, um zu entscheiden, wie sie weiter vorgehen wird.

Tony Sage, Vorsitzender von CRML, kommentierte:

„Diese Entscheidung des zuständigen Gerichts ist höchst befremdlich und steht im völligen Gegensatz zu dem verzweifelten Bemühen der EU, bei kritischen Mineralien autark zu sein. Obwohl dies keinen Einfluss auf unseren Zeitplan für den Beginn des Bergbaus in Wolfsberg hat, ist es dennoch sehr frustrierend, nun noch weitere Monate damit zu verschwenden, das Urteil angemessen juristisch aufzuarbeiten. Aus rechtlicher Sicht sind wir äußerst zuversichtlich, dass der Bescheid der Landesregierung zu unserem freiwillig eingeleiteten Feststellungsverfahren zur UVP für den Beginn des Bergbaus wiederhergestellt wird.“

