Online-Buchhandel ComicNinjas bringt Lesefreude für Kinder zurück

Salzburg (OTS) -

Jedes fünfte Kind in Österreich hat am Ende der Volksschule Probleme beim Lesen (PIRLS 2021). Genau hier setzt ComicNinjas mit der ersten deutschsprachigen Online-Buchhandlung für Kindercomics (www.comicninjas.de) an. Das redaktionell ausgewählte Sortiment richtet sich gezielt an Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren. Bei ComicNinjas gilt: Qualität vor Quantität, jeder Comic wird persönlich gelesen, geprüft und ausgewählt, von Eltern für Eltern.

Gegründet von Karim Saad, bekannt durch seinen TikTok-Kanal „Nerdbase“ mit über 250.000 Follower*innen, entstand ComicNinjas im Herbst 2025. Als Vater von drei Kindern verbindet er Leidenschaft für Comics mit dem Wunsch, jungen Leser*innen Lesefreude zu schenken.

„Wir sind selbst Eltern, Comicfans und überzeugt davon, dass gute Geschichten Kinder nachhaltig positiv prägen“, ist Gründer Saad überzeugt.

Comics sind nicht nur Unterhaltung, sondern Brücken in die Welt des Lesens. ComicNinjas versteht sie als eigene Kunstform, die Text und Bild zu einer einzigartigen Erzählweise verbindet. Kinder sollen so Spaß am Lesen entwickeln, insbesondere jene, die mit klassischen Büchern schwer in Kontakt kommen.