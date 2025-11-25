ÖAMTC: Behinderungen wegen Schneefälle in Westösterreich

Wien (OTS) -

In Vorarlberg, Tirol und Salzburg kam es nach Meldung der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen Dienstagvormittag aufgrund starker Schneefälle zu zahlreichen Behinderungen. Im Norden und Osten des Landes herrschte Glatteisgefahr.

In Vorarlberg wurde zwischen Lech und Warth eine Sicherheitssperre verhängt. In Tirol kam es etwa auf der Stubaital Straße (B183) und Reschen Straße (B180) zu Behinderungen wegen hängengebliebener Lkw. Lange Staus aufgrund von Schneefällen wurden von der Brenner Autobahn (A13) zwischen dem Brenner und Schönberg gemeldet. In Salzburg standen Autofahrende auf der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Saalfelden und Zell am See im Stau. Kettenpflichten gab es etwa über Katschberg (B99) und Hochkönig (B164).

Der ÖAMTC appellierte, Geschwindigkeit und Fahrstil an die aktuelle Straßensituation anzupassen. Laut Wettervorhersage sollen die Niederschläge anhalten und sich zunehmend Richtung Osten ausdehnen.

(Forts. mögl.)

Harald Lasser