- 25.11.2025, 10:12:33
- /
- OTS0060
Neuausrichtung: WEBA GmbH startet mit 1. Dezember „Flottify“ und setzt auf flexibles Carsharing
Flexible Mietmodelle, digitale Buchung und vertraute Flotte sorgen für neuen Mobilitätsstandard ohne Kaution
Die WEBA GmbH positioniert sich mit einem neuen Markenauftritt im österreichischen Mobilitätsmarkt und tritt ab sofort als Carsharing-Anbieter unter dem Namen „Flottify“ auf. Die Flotte wurde zuvor von „123-Transporter“ genutzt. Mit dem Launch der neuen Marke markiert die WEBA GmbH den Beginn einer strategischen Neuausrichtung, bei der klare Prozesse, eine transparente Abwicklung und individuelle Fortbewegungsbedürfnisse im Mittelpunkt stehen.
„Mit der Einführung von „Flottify“ übernehmen wir unser Carsharing-Angebot nun erstmals vollständig selbst. Unser Ziel ist es, Mobilität intuitiv und flexibel zu gestalten, sodass sie sich optimal in unterschiedlichste Lebenssituationen integrieren lässt. Wir freuen uns, diesen neuen Weg mit bereits bewährten Standorten zu gehen, um die Zukunft nachhaltiger Mobilität aktiv mitzugestalten“, so Kurt Wilfinger, Geschäftsführer von „Flottify“.
Flexible Buchungsoptionen ohne Kautionshinterlegung
Durch den Entfall der Kautionspflicht werden finanzielle und administrative Barrieren abgebaut, während klare Tarife und transparente Abläufe den Buchungsprozess vereinfachen.
Eine zentrale Neuerung im System ist außerdem die Möglichkeit, Fahrzeuge auch nur für einen Zeitraum von bis zu drei Stunden zu mieten: Ein flexibleres Modell, das das bestehende Angebot von klassischen Tages- oder Langzeitmieten ergänzt. Damit eignet sich „Flottify“ ideal für spontane Erledigungen, kurze Arbeitseinsätze, Tagesausflüge oder sonstige temporäre Mobilitätsbedarfe.
Neue Fahrzeugkategorien und verlässliche Software
Um noch besser auf Kund:innenbedürfnisse einzugehen, ist die Integration von Großraumlimousinen, sogenannten 9-Sitzern, die insbesondere für Familien, Gruppenreisen oder gewerbliche Anforderungen Mehrwert bieten, geplant.
Die technische Abwicklung erfolgt durch ein international bewährtes Software-System, das für einen zuverlässigen und optimalen Buchungsprozess in Echtzeit ermöglicht.
Flott, einfach und unkompliziert
Kund:innen können sich bereits jetzt auf der neuen Website www.flottify.com registrieren. Ab 1. Dezember steht die Fahrzeugflotte von „Flottify“ offiziell zur Buchung in der App bereit.
Über „Flottify“:
„Flottify“ ist ein innovativer Carsharing-Anbieter der WEBA GmbH mit Sitz in der Steiermark. Das Unternehmen bietet moderne, digitale Mobilitätslösungen, die flexibel, unkompliziert und ohne Kaution nutzbar sind. Mit einer Flotte von aktuell 240 Fahrzeugen und flexiblen Mietmodellen richtet sich „Flottify“ an private Nutzer:innen, Organisationen und Unternehmen. „Flottify“ versteht sich als verlässlicher Mobilitätspartner für Alltag, Beruf und Freizeit und bietet flexible, komfortable und moderne Lösungen für individuelle Mobilitätsbedürfnisse.
Rückfragen & Kontakt
Schütze Public Results
Julia Egermann, BSc (WU)
Telefon: +43 664 782 11400
E-Mail: jeg@schuetze.at
