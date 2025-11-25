  • 25.11.2025, 10:06:32
Kurzstudie zur Sommersaison 2025

Trotz Wetterkapriolen stabiler Bäderbetrieb – Investitionsdruck steigt

Villach (OTS) - 

Eine aktuelle kompakte Markterkundung von Kohl > Partner zeigt ein differenziertes Bild der Sommersaison 2025 in der Bäderbranche: Trotz des verregneten, für viele Anlagen entscheidenden Monats Juli konnte insgesamt eine respektable Besucherfrequenz erzielt werden. Während einige Bäder deutliche Rückgänge gegenüber dem Vorjahr hinnehmen mussten, verzeichneten andere leichte Zuwächse.

Ausschlaggebend war vor allem der außergewöhnlich heiße Juni, der vielerorts überdurchschnittlich hohe Frequenzen brachte und damit maßgeblich zur Gesamtjahresentwicklung beitrug.

Sozial verträgliche Preise – hohe wirtschaftliche Belastung für Gemeinden

Die Eintrittspreise sind nach wie vor sozial verträglich, jedoch geht dies zulasten der Betreiber. Für viele Gemeinden bedeutet der laufende Betrieb der Bäder eine erhebliche wirtschaftliche Zusatzbelastung. Steigende Personal- und Energiekosten verstärken diesen Druck zusätzlich.

Daher werden notwendige Sanierungsinvestitionen häufig verschoben, während echte Attraktivierungsmaßnahmen nur in einzelnen Fällen umgesetzt werden.

80 % der Bäder vor Investitionsentscheidungen – Budgets kaum gesichert

Rund 80 % der befragten Anlagen stehen vor größeren Investitionen innerhalb der nächsten fünf Jahre. Etwa die Hälfte davon erwartet diese bereits in den kommenden drei Jahren.

Gleichzeitig zeigt die Befragung klar: Kaum ein Betreiber verfügt über gesicherte Budgets für diese Projekte. Damit verschärft sich das Risiko einer schleichenden Angebotsverschlechterung im öffentlichen Schwimmbadwesen.

Fazit: Politik gefordert, Schwimmangebot langfristig zu sichern

Um die Versorgung im Sommer langfristig zu gewährleisten, braucht es klare politische Weichenstellungen. Sowohl zur finanziellen Unterstützung der Gemeinden als auch zur strategischen Weiterentwicklung der Bäderlandschaft.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Martin Mayerhofer, Geschäftsführer und Managing Partner von Kohl > Partner zur Verfügung.

Über Kohl & Partner:

Die Kohl & Partner GmbH ist ein unabhängiges und international tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt im alpinen Raum und mehr als 40 Jahren Erfahrung. Das Tourismusberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Villach (Österreich) ist spezialisiert auf die Hotel- und Tourismuswirtschaft und verfügt aktuell über ein Netzwerk aus acht Büros in vier Ländern sowie einem Berater:innen-Team von über 40 Expert:innen.
www.kohl-partner.at

Rückfragen & Kontakt

Kohl & Partner GmbH
Victoria Paul
Telefon: +43 664 9635966
E-Mail: presse@kohl-partner.at
Website: https://www.kohl-partner.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T30

