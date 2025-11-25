„Erfolg hoch 3“: 3e bringt Branchenwissen und Netzwerkstimmen ins Podcast-Format

Wels (OTS) -

Die 3e Handels- und Dienstleistungs AG erweitert ihre Kommunikationsformate und startet mit „Erfolg hoch 3“ einen eigenen Unternehmens-Podcast. Das neue Audioformat beleuchtet aktuelle Themen der Verbundgruppe, gibt Einblicke in Projekte und Entwicklungen und holt Mitglieder, Lieferanten sowie interne Expertinnen und Experten vors Mikrofon.

Der Podcast richtet sich an Händler, Branchenpartner und Interessierte aus dem DIY- und Hartwarensektor. Ziel ist es, relevante Themen kompakt und praxisnah aufzubereiten – von Markttrends über Digitalisierung und Effizienzsteigerung bis hin zu Erfahrungsberichten aus dem 3e Netzwerk.

Bereits zwei Folgen sind erschienen:

Folge 1 widmet sich dem Start in das neue Format und stellt Ziele, Hintergründe und die Rolle der Verbundgruppe in einem herausfordernden Marktumfeld vor.

widmet sich dem Start in das neue Format und stellt Ziele, Hintergründe und die Rolle der Verbundgruppe in einem herausfordernden Marktumfeld vor. Folge 2 wurde direkt auf der 3e Messe 2025 aufgezeichnet und fasst die Stimmen und Eindrücke des größten Verbundgruppen-Events des Jahres zusammen.

„Mit diesem Podcast schaffen wir ein zusätzliches Angebot, um Informationen, Know-how und Geschichten aus unserem Netzwerk unkompliziert zugänglich zu machen“, sagt 3e-CEO Bernhard Reiter. „Persönliche Einblicke und authentische Stimmen sind für uns ein wichtiger Teil der Verbundgruppenarbeit.“

Die Podcast-Reihe „Erfolg hoch 3“ ist ab sofort auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube verfügbar. Weitere Folgen sind in Vorbereitung.