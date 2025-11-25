  • 25.11.2025, 09:46:32
Aviso Städtebund/KDZ: Prognose Gemeindefinanzen bis 2029 und Handlungsempfehlungen

2025 haben sich die strukturellen Probleme der kommunalen Finanzierung deutlicher denn je bei Städten und Gemeinden gezeigt. Städte und Gemeinden führen derzeit eine Konsolidierung ihrer Haushalte mit schmerzhaften Einschnitten durch. Die Maßnahmen sind dabei bei der Bevölkerung spürbar – von der Erhöhung von Abgaben bis hin zu Leistungskürzungen. Auch werden kommunale Investitionen zurückgefahren, was sich negativ auf die regionale Wirtschaft auswirkt.

Entschlossene Reformschritte und strukturelle Entlastungsmaßnahmen von Seiten des Bundes und der Länder sind dringend notwendig (Stichwort Reformpartnerschaft). Für die Kommunen braucht es die Reform der Grundsteuer zur nachhaltigen Absicherung der Gemeindeautonomie.

Ergänzend trüben Konjunkturprognosen und die gesamtstaatliche Verschuldung das Bild.

Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung hat im Auftrag des Österreichischen Städtebundes eine aktualisierte Prognose zur Entwicklung der Gemeindefinanzen bis zum Jahr 2029 erstellt. In diesem Pressegespräch präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse und stellen mögliche Lösungsansätze vor.

Bitte merken Sie vor:

Wann: 02. Dezember 2025, 10:00 Uhr

Wo: Österreichischer Städtebund, Stiege 5, Hochparterre, Rathaus (Eingang Lichtenfelsgasse), 1010 Wien oder online unter www.staedtebund.gv.at/livestream

Ihre Gesprächspartner:innen:

  • Mag. Matthias Stadler, Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten und Vorsitzender der Landesgruppe Niederösterreich des Österreichischen Städtebundes

  • Mag. Alexander Maimer, Bereichskoordinator Public Management und Governance,
    KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung

  • Dr.in Karoline Mitterer, Bereichskoordinatorin Öffentliche Finanzen und Föderalismus, KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung

  • Dr. Thomas Weninger, MLS, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes

