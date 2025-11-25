RVS Private Banking: Österreichs bester Vermögensverwalter

Salzburg (OTS) -

Eine erstklassige Vermögensverwaltung bietet eine umfassende Beratung und Betreuung durch erfahrene Expert:innen. Die Auszeichnung „Elite Report“ wird vom gleichnamigen Fachmagazin gemeinsam mit dem HANDELSBLATT, Deutschlands führender Wirtschafts- und Finanzzeitung, in Salzburg verliehen. Vergangene Woche (am 20.11.2025), wurde der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) als bester Vermögensverwalter Österreichs ausgezeichnet und gehört nun auch zu den Top 10 im gesamten deutschsprachigen Raum. Der RVS wurde bereits zum 10. Mal prämiert.

Elite Report: Der Branchen-Oscar

„Undurchsichtig, oft vernebelt – wer entscheiden will, muss aber die Vermögensverwaltungskosten kennen. Zu oft werden Kosten verschleiert, während die Performance im Dunkeln bleibt. Wir gehen einen anderen Weg: Wir zeigen Ihnen, was wirklich zählt – die tatsächlichen Verwaltungskosten und die echte Performance“, betont Hans-Kaspar von Schönfels, Gründer und Herausgeber des Elite Reports anlässlich des Vermögenskonvents in Salzburg am 20.11.2025.

Nur 51 der insgesamt 386 verglichenen Vermögensverwalter in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein erhielten gute oder sehr gute Noten.

Exzellente Vermögensverwaltung

Die Jurybegründung im Wortlaut: „Unermüdlich im Dienst der Kunden und das vorbildliche Engagement hält seit Langem an. Peter Illmer hat in diesem Haus eine Vermögensverwaltung aufgestellt, wie sie besser nicht sein kann. Dieser Fleiß verdient den Spitzenplatz im Elite-Ranking. Der Raiffeisenverband Salzburg verkörpert seit über 100 Jahren die Symbiose aus genossenschaftlicher Tradition und modernem Private Banking. Aus der Region herausgewachsen und dennoch international vernetzt, hat sich das Haus als gefragter Partner für vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen etabliert. Gerade diese Verbindung von Verankerung vor Ort und strategischem Blick nach vorn macht den besonderen Charakter des Instituts aus. Zentrales Element ist die individuelle, ganzheitliche Betreuung. Ob Vermögensverwaltung, Nachfolgeplanung oder Immobilienfragen – das Private Banking des Raiffeisenverbandes denkt weit über den reinen Kapitalmarkt hinaus. Herzstück bildet die hauseigene Finanzplanung: Auf bis zu 50 Seiten werden Liquidität, Immobilien, Beteiligungen und persönliche Ziele analysiert und in maßgeschneiderte Konzepte gegossen. So entstehen klare Strategien, die Zukunftssicherheit schaffen: von der Ruhestandsplanung bis zur Unternehmensnachfolge. Ein besonderes Merkmal ist die enge Zusammenarbeit mit externen Experten wie Notaren, Steuerberatern und Rechtsanwälten. Dadurch erhalten Kunden eine Beratung, die über den Tellerrand hinausgeht und eine bemerkenswerte, zukunftstaugliche Tiefe erreicht. Hinzu kommen innovative Angebote für spezifische Zielgruppen wie Frauen, Senioren oder international tätige Familien. Auch die Investmentphilosophie folgt klaren Grundsätzen: Ein strukturierter, Research-gestützter Prozess verbindet strategische Weitsicht mit taktischer Flexibilität. Anlageentscheide basieren auf fundierten volkswirtschaftlichen Einschätzungen, sorgfältiger Marktbeobachtung und klar definierten Nachhaltigkeitskriterien. Die Strategien werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst – so bleibt das Portfolio stets am Puls der Märkte, ohne die langfristigen Ziele der Kunden aus den Augen zu verlieren. Der Raiffeisenverband Salzburg beweist damit, dass exzellente Vermögensverwaltung nicht allein im globalen Finanzzentrum entsteht. Kompetenz kann ebenso in einer Region wurzeln, die mit Weitsicht, Integrität und Verlässlichkeit agiert – und genau dadurch für viele zu einem unverzichtbaren Partner wird und zu Recht zu den Top-Häusern in der Elite gehört.“

RVS: Bestnote für Bestleistung

Dir. Manfred Quehenberger, Mitglied der Geschäftsleitung des RVS: „Raiffeisen hat sich über Jahrzehnte als verlässlicher Partner etabliert. Dass wir nun bereits zum 10. Mal die Bestnote Summa cum laude erhalten, bestätigt unseren Anspruch im Private Banking. Persönliche Betreuung und gegenseitiges Vertrauen sind die Basis unseres Erfolgs. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir nicht nur zu den Besten zählen, sondern als führender Vermögensverwalter in Österreich Maßstäbe setzen.“

Die Bedürfnisse nach Vermögenserhalt und umfassender persönlicher Begleitung sind die Grundlage des Private Bankings beim RVS. Der Verband bietet Vermögensmanagement an insgesamt 5 Standorten an. In der Stadt Salzburg betreibt der RVS 4 Kompetenzzentren für Private Banking und ein weiteres in Zell am See. Die selbstständigen Raiffeisenbanken im Bundesland bieten an acht Standorten Private Banking an.

Foto (© Daniel Schvarcz):

Zum wiederholten Male „Summa cum laude“ für die Vermögensverwaltung des Raiffeisenverbandes Salzburg. Im Bild v.l.n.r.: Hans-Kaspar von Schönfels (Chefredakteur Elite Report), Hans Scharfetter (Abgeordneter des Landes Salzburg), Klaus Hager, Alexander Thaler, Peter Illmer, Johanna Judas, Manfred Quehenberger (alle 5 RVS) und Hans-Jürgen Jakobs (Senior Editor Handelsblatt).

Über den Raiffeisenverband Salzburg eGen (RVS)

Raiffeisen ist seit über 130 Jahren in Salzburg. Der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) beschäftigt im Bankenbereich über 1.000 Mitarbeiter:innen und in der 100%-Tochter Raiffeisen Lagerhaus Salzburg GmbH (RLS) weitere rund 700 Mitarbeiter:innen.

Gemeinsam mit den 33 selbstständigen Raiffeisenbanken und deren 1.400 Mitarbeiter:innen bildet der RVS die Raiffeisen Bankengruppe Salzburg (RBGS). Raiffeisen Salzburg ist die größte regionale Bankengruppe in Salzburg. Die Universalbank ist Marktführer im Finanzdienstleistungsgeschäft und betreut an den insgesamt 132 Bankstellen über 370.000 Kund:innen; die aggregierte Bilanzsumme öff

2024 betrug 22,5 Mrd. Euro. Mehr auf www.rvs.at