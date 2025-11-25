  • 25.11.2025, 09:39:02
SJ-Schindl: “Wir werden laut sein, bis Gewalt an Frauen endlich der Vergangenheit angehört“

Open-Mic-Aktion der Sozialistischen Jugend macht klar, dass Frauen ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt zusteht.

Wien (OTS) - 

Passend zum Start der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ veranstaltete die Sozialistische Jugend gestern eine Open-Mic-Aktion. „Jedes Jahr erinnern uns die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen daran, dass Gewalt für viele Frauen traurige Realität ist. Als SJ kämpfen wir 365 Tage im Jahr für eine Welt frei von Gewalt!“, betont Fiona Schindl, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich.

Bei der Aktion bekamen junge Frauen eine Bühne, um über ihre Erfahrungen, Perspektiven und politischen Forderungen im Bereich Gewaltschutz und Gleichstellung zu sprechen. Abschließend fordert Schindl die Politik zum Handeln auf: „Um Gewalt an Frauen zu bekämpfen, braucht es endlich einen ausfinanzierten Gewaltschutz und eine bessere Bezahlung von typischen ‚Frauenjobs‘, damit Frauen nicht aus finanziellen Gründen in Gewaltbeziehungen bleiben müssen. Die Forderungen liegen seit Jahren auf dem Tisch, nun liegt es an der Politik, diese auch endlich umzusetzen.“ Fotos sind unter folgendem Link frei verfügbar: https://flic.kr/s/aHBqjCBPrk

