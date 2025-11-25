SJ-Schindl: “Wir werden laut sein, bis Gewalt an Frauen endlich der Vergangenheit angehört“

Wien (OTS) -

Passend zum Start der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ veranstaltete die Sozialistische Jugend gestern eine Open-Mic-Aktion. „Jedes Jahr erinnern uns die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen daran, dass Gewalt für viele Frauen traurige Realität ist. Als SJ kämpfen wir 365 Tage im Jahr für eine Welt frei von Gewalt!“ , betont Fiona Schindl, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich.