FPÖ – Belakowitsch: „Massenzuwanderung in die Arbeitslosigkeit – Regierung importiert Sozialfälle statt Fachkräfte!“

Wien (OTS) -

„Es ist die katastrophale Bilanz des Regierungsversagens und der nächste Beweis für die Zerstörung unseres Sozialstaats durch unkontrollierte Massenzuwanderung“, erklärte heute die FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Sprecherin für Arbeit und Soziales, NAbg. Dagmar Belakowitsch mit Blick auf die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Die Statistik zeige schonungslos, dass die Politik der offenen Grenzen direkt in die soziale Katastrophe führe.

„Dieser traurige Trend ist kein Zufall, sondern das direkte Ergebnis der Politik dieser Verlierer-Koalition, die unseren Wirtschaftsstandort komplett vernichtet. Was Schwarz-Grün begonnen hat, wird jetzt durch dieses unfähige Dreiergespann endgültig zerstört. Und wen wundert es, dass es genau jene Gruppen sind, die die Zahlen nach oben treiben? Es sind die uns versprochenen syrischen Fachkräfte und Ärzte, deren Arbeitslosenzahlen sich seit 2019 fast verdoppelt haben!“, so Belakowitsch.

Die Zahlen würden eine klare Sprache sprechen: Während die Zahl der arbeitslosen Österreicher sinke, explodiere jene der Ausländer. Für Belakowitsch sei dies die logische Konsequenz einer Politik, die falsche Anreize setze. „Wen wundert diese Entwicklung? Wenn die soziale Hängematte, gefüllt mit dem Steuergeld der Österreicher, mehr hergibt als ehrliche Arbeit, dann ist das System krank. Der Asylmagnet Wien befeuert diesen Trend auch noch. Während unsere Familien aus dem letzten Loch pfeifen und die Pensionisten die Belastungspakete dieser Regierung schultern müssen, wird der Wirtschafts- und Sozialtourismus mit unserem Geld finanziert. Das kann so nicht weitergehen!“

Dieses System sei am Ende, und die Österreicher würden die Zeche für das Versagen der Regierung zahlen. „Die Menschen spüren es jeden Tag: Ihr hart verdientes Geld wird für eine gescheiterte Migrationspolitik verschleudert, die nichts als Probleme importiert. Es braucht jetzt eine radikale Trendwende mit einer ,Festung Österreich', einem sofortigen Asylstopp, der konsequenten Umstellung auf Sachleistungen und einer Politik, die wieder die eigenen Leute in den Mittelpunkt stellt. Nur ein Volkskanzler Herbert Kickl wird diesem Wahnsinn ein Ende bereiten und unseren Sozialstaat vor dem Kollaps bewahren“, erklärte Belakowitsch abschließend.