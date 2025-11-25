Parlament: Ausstellung "Siolence" macht Gewalt gegen Frauen sichtbar

Wien (PK) -

Bis Ende Dezember ist im Parlament die Ausstellung "Siolence - Gewalt als zeitlose Unkunst" zu sehen, in der Frauen von ihren Gewalterfahrungen erzählen. Das Parlament will mit der multimedialen Installation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen und dazu beitragen, dass das Thema nicht verschwiegen, sondern offen angesprochen wird.

Die Ausstellung basiert auf der Aufklärungskampagne "Siolence", einer Initiative von Soroptimist International Österreich, nach einer Idee der BBDO Group Kreativagenturen GmbH. Der Titel setzt sich aus den Worten Violence und Silence zusammen und meint das stillschweigende Hinnehmen von Gewalt. Denn in Österreich leben hunderttausende Frauen im Stillen mit Gewalt. Im Rahmen der Initiative brechen betroffene Frauen ihr Schweigen und sprechen über ihre Erfahrungen. Eine zugehörige Ausstellung ist seit 2023 im In- und Ausland zu sehen.

Im Parlament geht sie nun in die Fortsetzung. Erstmals werden neue Bild- und Tondokumente von Frauen präsentiert, die von ihren Gewalterfahrungen erzählen. Die Ausstellung im Oberen Vestibül kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Begleitende Materialien informieren über das Projekt, das Thema Gewalt an Frauen und Anlaufstellen für Betroffene. Die Geschichten der porträtierten Frauen sind außerdem auf der Website des Parlaments zu finden.

Im Rahmen der UN-Women-Kampagne "Orange the World - 16 Tage gegen Gewalt an Frauen" macht das Parlament auch auf seinen weiteren Informationskanälen auf das Thema aufmerksam. (Schluss) kar

HINWEIS: Fotos von der Ausstellung finden Sie im Webportal des Parlaments.