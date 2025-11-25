  • 25.11.2025, 09:17:03
RTLZWEI: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" fährt starke Quoten ein

Sandy aus Bochum hat keine Angehörigen mehr, die ihr helfen können. Seit dem Tod ihrer Mutter vor zwei Jahren, versucht die 25-Jährige, Trauer und Einsamkeit mit Crack zu betäuben. Als einziges ,,Familienmitglied" bleibt der gelernten Altenpflegerin noch ihre Hündin Mia. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

München (ots)

  • Primetime: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 5,0 % (14-49) und 5,6 % MA (14-29)
  • Late Prime: 9,3 % Marktanteil (14-49)
  • RTLZWEI Tagesmarkanteil: 5,0 % MA (14-49)

RTLZWEI blickt zufrieden auf einen erfolgreichen Montag: Mit einem guten Tagesmarktanteil von 5,0 % konnte der Sender die werberelevante Zielgruppe überzeugen.

Für die gute Performance ist auch die Primetime mit einer neuen Folge "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" verantwortlich. Die neuen Geschichten aus dem Ruhrgebiet erzielten bei den 14- bis 49-Jährigen 5,0 % Marktanteil, in der jüngeren Zielgruppe schaffte es die Folge ebenfalls auf 5,6 % MA. Eine Wiederholung aus Kiel konnte in der Late Prime dann noch einmal dazugewinnen und begeisterte sehr gute 9,3 % des Publikums (14-49).

Die Sozialreportage begleitet suchtkranke und obdachlose Menschen aus verschiedenen Städten zwischen Hoffnung und Perspektivlosigkeit, Lichtblicken und Schattenseiten. Das Leben auf der Straße, außerhalb der "normalen" Gesellschaft ist für sie eine harte Prüfung. Die Protagonisten und Protagonistinnen vertrauen den Journalisten ihre Geschichten an und berichten offen über ihre Gefühle, ihre Ängste und ihre Träume.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 24.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 16036 vom 25.11.2025

