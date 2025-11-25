Piazzza! xmas - Winterstories Schwarzenbergplatz

Wien (OTS) -

xmas Winterstories am Schwarzenbergplatz!

“Not the same procedure as every year!” lautet das Motto der xmas - Winterstories am Schwarzenbergplatz und der Name ist Programm: 10 Gastronomen bieten ausgesuchte Punschkreationen wie Wienerwald, Hot Strizzi, Bella Cinderella u.v.m. sowie Streetfood von Wien über Mexico bis hin nach Indien an.

Die Winterstories sorgen aber auch noch für weitere Highlights: So gibt es von Montag bis einschl. Donnerstag von 1400 Uhr bis 1700 Uhr eine tägliche Punsch Happy Hour mit Punsch um 4 Euro!

Musikalisch setzen die Winterstories statt auf Weihnachtsmusik auf coole Disco-Vibes der /0er, 80er und 90er, jeweils Mittwoch, Donnerstags und Freitags gibt es Live acts und Dj`s.

Highlight der Winterstories ist sicherlich die beheizte Zelt-Lounge im Disco/Jungle Style in der man feiern, aufwärmen und genießen kann!, mit diesem Angebot werden die xmas-Winterstories zum ersten beheizten open air Wintermarkt der Stadt!

Die Piazzza! Winterstories sind ein neues Konzept vom freudewien-Kreativduo Peter und Andrea Jöbstl, die bereits mit sandinthecity, Melissa! Honig und Bienenfestival sowie dem freiwild und der Strzzi`s und Schlawiener Bar Wiener Gastro-Eventgeschichte schrieben.

Öffnungszeiten: Die Piazza xmas Winterstories sind bis einschl. 31 12 2025 täglich von 1100 Uhr bis 2200 Uhr geöffnet