AVISO – Teddybär-Krankenhaus: Fototermin am 2. 12. 2025 um 9.00 Uhr

Kindern die Angst vor Arztbesuchen oder einem Aufenthalt im Krankenhaus zu nehmen – das ist das zentrale Anliegen der Aktion „Teddybär-Krankenhaus“. Diese Initiative ist eine Zusammenarbeit der Medizinischen Universität Wien, der Austrian Medical Students‘ Association (AMSA), der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und des Akademischen Fachvereins österreichischer Pharmazeuten.

Von Dienstag, dem 2. Dezember 2025, bis Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, öffnet das Spital in der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien (Weihburggasse 10-12, 1010 Wien, 1. Stock) seine Türen für alle Teddys, Kuscheltiere und Puppen. Vormittags (9-12 Uhr) sind angemeldete Kindergarten- und Schulklassen willkommen, während nachmittags (13-16 Uhr) private Einzelpersonen mit ihren kleinen Patient:innen vorbeikommen können.

Am Dienstag, 2. Dezember 2025, besteht für die Medienvertreter:innen die Möglichkeit, um 9:00 Uhr in der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien bei den Teddy-Untersuchungen und –Operationen Fotos zu machen. Bei diesem Termin sind Anita Holzinger, Curriculumdirektorin Zahnmedizin sowie stellvertretende Leiterin des Teaching Centers der MedUni Wien, und Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien sowie der Österreichischen Ärztekammer, anwesend.

Für Ihre Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

