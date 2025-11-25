- 25.11.2025, 09:09:02
- /
- OTS0031
AVISO – Teddybär-Krankenhaus: Fototermin am 2. 12. 2025 um 9.00 Uhr
Foto- und Medientermin mit MedUni-Wien-Curriculumdirektorin Anita Holzinger und Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart
Kindern die Angst vor Arztbesuchen oder einem Aufenthalt im Krankenhaus zu nehmen – das ist das zentrale Anliegen der Aktion „Teddybär-Krankenhaus“. Diese Initiative ist eine Zusammenarbeit der Medizinischen Universität Wien, der Austrian Medical Students‘ Association (AMSA), der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und des Akademischen Fachvereins österreichischer Pharmazeuten.
Von Dienstag, dem 2. Dezember 2025, bis Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, öffnet das Spital in der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien (Weihburggasse 10-12, 1010 Wien, 1. Stock) seine Türen für alle Teddys, Kuscheltiere und Puppen. Vormittags (9-12 Uhr) sind angemeldete Kindergarten- und Schulklassen willkommen, während nachmittags (13-16 Uhr) private Einzelpersonen mit ihren kleinen Patient:innen vorbeikommen können.
Am Dienstag, 2. Dezember 2025, besteht für die Medienvertreter:innen die Möglichkeit, um 9:00 Uhr in der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien bei den Teddy-Untersuchungen und –Operationen Fotos zu machen. Bei diesem Termin sind Anita Holzinger, Curriculumdirektorin Zahnmedizin sowie stellvertretende Leiterin des Teaching Centers der MedUni Wien, und Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien sowie der Österreichischen Ärztekammer, anwesend.
Fototermin Teddybärkrankenhaus für Medien
Dienstag, 2.12. 2025, 9.00 Uhr
Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien, 1. Stock
Für Ihre Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Bitte um Anmeldung unter presse@meduniwien.ac.at.
Rückfragen & Kontakt
Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Spitalgasse 23
1090 Wien
Tel.: +43 1 40 160 - 11 502
presse@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at
Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Kathrin McEwen
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +43-1-51501 - 1415,
0664/969 75 26
mcewen@aekwien.at
http://www.aekwien.at
