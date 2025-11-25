AK-Präsident Stangl: „Arbeiten bis zum gesetzlichen Pensionsalter ermöglichen“

Linz (OTS) -

Gut vier von zehn Betrieben in Oberösterreich beschäftigen keine über 60-Jährigen. Die Forderung von Wirtschaftsvertreter:innen nach einem späteren gesetzlichen Pensionsantrittsalter geht aus Sicht der AK Oberösterreich an der Realität vorbei. Schon jetzt ist es für ältere Arbeitnehmer:innen äußerst schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden. Das liegt auch daran, dass zu wenige Unternehmen älteren Arbeitnehmer:innen eine Chance geben. „ Anstatt das Pensionsalter nach oben zu schrauben, müssen Unternehmen in die Pflicht genommen werden, ältere Menschen zu beschäftigen “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Aktuelle Zahlen des AMS zeigen: In Oberösterreich waren 12.372 Menschen ab einem Alter von 50 Jahren im Oktober 2025 arbeitssuchend oder in Schulung. Das ist ein Anstieg von 7,7 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr. Wirtschaftsvertreter:innen fordern regelmäßig eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters und klagen über zu wenige Arbeitskräfte. Gleichzeitig geben zu wenige Betriebe älteren Arbeitnehmer:innen eine Chance.

Eine aktuelle Auswertung der AK Oberösterreich zeigt, dass rund 41 Prozent der Betriebe in Oberösterreich mit mehr als vier Mitarbeiter:innen keine einzige Person über 60 Jahren eingestellt haben. Studien des AMS oder auch des Stellenportals Stepstone zeigen zudem, dass ältere Arbeitnehmer:innen bei gleicher Qualifikation viel seltener eingestellt oder überhaupt zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden.

Zusätzlich ist das Risiko, arbeitslos zu werden, bei 60- bis 64-Jährigen im Vergleich zu anderen Altersgruppen am höchsten. Dabei liegt hier ein hohes Potenzial: Würde die Beschäftigungsquote der 60- bis 64-Jährigen von rund 32 Prozent im Jahr 2024 auf 60 Prozent steigen, entspräche das mehr als 31.000 zusätzlichen Arbeitskräften in Oberösterreich.

Um die Chancen für ältere Arbeitnehmer:innen zu verbessern, fordert die AK Oberösterreich: