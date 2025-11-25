  • 25.11.2025, 09:00:36
FW-Ranftler: Neue Steuerrekorde – trotzdem greift die Regierung noch tiefer in die Taschen der Menschen.

Staat kassiert Rekordsummen, Wirtschaft kämpft und die Regierung bereitet neue Belastungen vor.

Wien/Salzburg (OTS) - 

Die aktuellen Zahlen der Agenda Austria zeigen klar: Österreich erlebt einen beispiellosen Steueranstieg. Seit 2019 sind die Lohn- und Umsatzsteuereinnahmen um 33 % explodiert – trotz Rezession, sinkender Erträge und einer Wirtschaft, die seit Jahren am Boden liegt.

Besonders entlarvend: Trotz Abschaffung der kalten Progression sind die Lohnsteuereinnahmen seit 2022 um fast 21 % gestiegen. Die Bundesregierung profitiert offen von der Inflation, während Unternehmen mit Kostenlawinen, Auftragsrückgängen und massivem Personalmangel konfrontiert sind.

Anstatt endlich den überbordenden Staatsapparat zu entschlacken, bereitet die ÖVP-SPÖ-NEOS-Regierung weitere Steuererhöhungen vor. Während Salzburg zeigt, wie man Budgets über Einsparungen saniert, denkt die Bundesregierung nur an neue Einnahmen – nicht an Entlastung.

Norbert Ranftler, gf. Landesobmann der FW-Salzburg dazu: „Es reicht! Die Bundesregierung muss endlich aufhören, immer neue Einnahmequellen zu erfinden und den Staatsapparat aufzublasen. Unsere Unternehmer und alle fleißigen Arbeitnehmer tragen bereits die gesamte Last. Österreich braucht keine neuen Steuern, sondern eine echte Perspektive: Entlastung der Leistungsträger, ein schlanker Staat und wirtschaftliche Freiheit.“

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

