Barbara Karlich neue „Studio 2“-Gastgeberin

Am 27. Oktober 1999 hieß es im ORF zum ersten Mal „Willkommen bei der ,Barbara Karlich Show‘“. Fast 27 Jahre später, am 7. Jänner 2026, heißt Barbara Karlich das ORF-Publikum erstmals in der beliebten ORF-2-Vorabendsendung „Studio 2“ willkommen. Als neue Gastgeberin im „Wohnzimmer der Nation“ wird sie ab nächstem Jahr prominente Live-Gäste begrüßen bzw. den Themenmix aus tagesaktueller Information, serviceorientierten Themen, Unterhaltung und Kultur präsentieren sowie abwechselnd mit Norbert Oberhauser und Verena Hartlieb durch den ORF-2-Vorabend (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, ORF 2 und ORF ON) führen.



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann:



„Barbara Karlich steht für Professionalität, Herzlichkeit, Spontaneität und Gastlichkeit. Es freut mich sehr, dass die längst-dienende Talk-Queen des deutschen Sprachraums und zweifache Romy-Preisträgerin in der Kategorie ,Beliebteste Show- und Talkmasterin‘ ab Jänner 2026 das ORF-Publikum als neue ‚Studio 2‘-Gastgeberin ins ‚Wohnzimmer der Nation‘ bittet.“



Johannes Bruckenberger, Chefredakteur der Sendungsteams im ORF-Newsroom:



„Die Idee, Barbara Karlich ins ‚Studio 2‘-Team zu holen, entstand bereits vor über einem Jahr. Bis zur Umsetzung hat es wegen der laufenden Engagements etwas gedauert. Umso größer ist die Freude, dass Barbara nun an Bord ist. Mit ihr im Team werden wir unsere TV-Illustrierte im Vorabend noch aktueller, informativer und unterhaltsamer gestalten. Barbara Karlich bringt langjährige Erfahrung und Kompetenz als Journalistin und Moderatorin mit. Ihre Stärken kann sie nicht nur in die Sendung, sondern auch in die vielen ‚Studio 2‘-Talks einbringen und so für zusätzlichen Gesprächswert sorgen. Mit Barbara Karlich, Verena Hartlieb und Norbert Oberhauser haben wir in Summe ein sehr starkes Moderationsangebot für unser Publikum. Unser besonderer Dank gilt aber auch Martin Ferdiny, der mit Jahresende nicht mehr dem ‚Studio 2‘-Team angehört. Martin war in den vergangenen Jahren eine wichtige Stütze der Sendung und des Teams und hat ausgezeichnete Arbeit geliefert. Für seine künftigen Aufgaben wünschen wir ihm nur das Beste.“



Barbara Karlich zur neuen Aufgabe als „Studio 2“-Moderatorin:



„‚Studio 2‘ ist eine der erfolgreichsten Sendungen im Vorabend. Der Mix der Themen aus den Bereichen Gesundheit, Adel, Kulinarik, Familie, Tiere, Mode, Bücher, Achtsamkeit, Bewegung, Liebe, Promis – das ist exakt meins. Ich mein, das sind doch genau die Themen, die den meisten Menschen täglich unterkommen. Die Studiodeko ist so stylish wie gemütlich und ich freu mich schon auf die Küchenexperimente. Früher wünschte ich mir da tatsächlich Geruchsfernsehen, so appetitlich sah das immer aus. Ich hab’s ja nicht so mit den Zahlen, aber einen witzigen Zufall gibt es doch: ‚Studio 2‘ und ich haben am selben Tag Geburtstag! Die allererste ‚Studio 2‘-Sendung lief nämlich am 7. Jänner 2019 und jetzt soll ich tatsächlich die erste Sendung im neuen Jahr just am 7. Jänner moderieren! Das ist doch ein gutes Omen. In der ‚Karlich Show‘ war ich moderativ ja allein auf weiter Flur, jetzt darf ich ein geniales, eingespieltes Team verstärken. Es ist ein bisschen, als würde man die Klasse wechseln und kennt zwei Leute bereits: Norbert Oberhauser und Verena Hartlieb sind großartig. Ich freue mich schon sehr auf meine neuen Kolleg:innen und das ausgezeichnete Redaktions- und Technikteam.“



Biografie Barbara Karlich



Barbara Karlich, 1969 in Wien geboren, wuchs in Trausdorf im Burgenland auf. Sie absolvierte parallel das Studium der Publizistik, Psychologie und Theaterwissenschaft sowie den Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Wien. Ein Volontariat im ORF-Landesstudio Burgenland brachte erste journalistische Erfahrungen mit dem Radio, 1996 startete sie ihre eigentliche Karriere beim Privatsender RTL-Wien, wo sie durch die tägliche Morgenshow „Barbarella und die Morgencrew“ bekannt wurde. Am 27. Oktober 1999 moderierte sie die erste Ausgabe der „Barbara Karlich Show“, das Nachfolgeformat „Barbara Karlich – Talk um 4“ geht am 22. und 23. Dezember 2025 mit einem großen Weihnachts-Special ins Finale. Seit 2015 präsentiert sie mit Armin Assinger die quotenstarke ORF-2-Live-Hauptabendshow „9 Plätze – 9 Schätze“, jeden zweiten Samstag plaudert Karlich zudem seit 2019 auf Radio Burgenland mit prominenten Gästen über deren Lieblingsbücher. Mit „Mein Burgenland “ startete am 23. November 2025 die neue ORF-2-Personality-Doku-Reihe „Barbara Karlich unterwegs“.