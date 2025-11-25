Solidarität klingt gut: Charity-Konzert an der Hochschule Campus Wien

Wien (OTS) -

Musik schafft Raum für Begegnungen: Am 4. Dezember 2025 lädt die Hochschule Campus Wien zum alljährlichen Benefizkonzert – diesmal zugunsten der Ambulatorien „die Boje“, die Kindern und Jugendlichen professionelle Akuthilfe in Krisensituationen und nach traumatischen Erlebnissen bieten. Unterstützung gibt es von Austro-Pop-Ikone Gary Lux und einem starken Netzwerk an Partner*innen im Hochschulsektor.

Musik, die verbindet

Psychische Gesundheit ist ein zentrales Thema unserer Zeit – und an der Hochschule Campus Wien. Die Hochschule setzt sich in unterschiedlichen Dimensionen dafür ein, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken und Räume für Austausch zu schaffen. Ein Beispiel dafür sind die „Campus Beats“, die Campus-Band, die Menschen aus allen Bereichen der Hochschule zusammenbringt. „Musik verbindet und sie kann Hoffnung schenken. Mit dem Charity-Konzert setzen wir gemeinsam ein Zeichen für Solidarität und psychische Gesundheit. Die Unterstützung der Ambulatorien ,die Boje‘ liegt uns besonders am Herzen, weil sie jungen Menschen in herausfordernden Lebensphasen Halt geben. Wir wollen zeigen, dass Gemeinschaft und Engagement einen Unterschied machen – auf unserem Campus und darüber hinaus“ , sagt Heimo Sandtner, Akademischer Leiter und Rektor der Hochschule Campus Wien sowie Initiator der „Campus Beats“.

Campus Beats & Friends Charity-Konzert

4. Dezember 2025, 18.30 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr), Hochschule Campus Wien, Festsaal B, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Die Konzertbesucher*innen erwartet ein beeindruckendes Line-up, quer durch verschiedene Musikrichtungen. Mit dabei ist auch der österreichische Eurovision-Song-Contest-Veteran Gary Lux. Im Anschluss sorgen DJ-Sounds von Jens Schneider, Rektor der TU Wien, sowie selbst gebrautes Bier aus dem Scientific Brewhouse der Hochschule Campus Wien für den perfekten Ausklang des Abends. Die Anmeldung ist bis 1. Dezember möglich, der Eintritt ist frei. Weitere Infos und Anmeldung hier.

Campus Beats & Friends – das klingende Netzwerk der Hochschule

Die „Campus Beats“ sind mehr als die Band der Hochschule Campus Wien – sie sind ein Symbol für gelebte Vernetzung. Das Ensemble bestand ursprünglich aus Rektor Heimo Sandtner, Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Studiengänge und Abteilungen sowie Studierenden. Mittlerweile ist die Band um Musikbegeisterte weiterer Hochschulen und Freund*innen aus dem Netzwerk der Hochschule zu den „Campus Beats & Friends“ gewachsen. Mit dabei sind unter anderem Fritz Schmöllebeck (ehemaliger Rektor, FH Technikum Wien), Martin Payer und Rektorin (FH) Corinna Engelhardt-Nowitzki (Geschäftsführung, FH JOANNEUM) sowie Gerald Lackner (Prokurist, FH JOANNEUM). Neben der Leidenschaft für Musik stehen die Musiker*innen für das, was Hochschulen ausmacht: Austausch, Kooperation und ein starkes Netzwerk. Dieses besondere Gemeinschaftsgefühl zeigt sich auch in den Charity-Konzerten, bei denen die „Campus Beats & Friends“ regelmäßig für den guten Zweck auftreten.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

