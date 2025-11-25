Forschungsstipendien im Nationalpark Hohe Tauern zu vergeben

Matrei in Osttirol/Mittersill/Großkirchheim (OTS) -

Der Nationalpark bietet einen einzigartigen Forschungsraum, der durch seine unberührte Natur und vielfältigen Ökosysteme besticht. Mit der Vergabe von Forschungsstipendien möchte der Nationalpark Hohe Tauern Studierende und junge Wissenschaftler:innen dazu ermutigen, ihre Forschungsvorhaben in enger Zusammenarbeit mit dem Schutzgebiet zu gestalten und umzusetzen.



Gesucht werden spannende Forschungsarbeiten und innovative Ideen, die einen thematischen Bezug zum Nationalpark Hohe Tauern herstellen - etwa im Bereich Artenschutz oder einem anderen frei wählbaren, fachlich passenden Schwerpunkt.



2026 stehen zusätzlich je zwei Sonderstipendien für die Themenbereiche ‚Sonnblick Observatorium‘ und ‚Endemiten‘ zur Verfügung. Somit werden 2026 insgesamt 6 Forschungsstipendien à 1.500 EURO vergeben!

Bewerbungen sind bis 31. Jänner 2026 möglich!

Weitere Informationen und Einreichung unter www.hohetauern.at/forschung