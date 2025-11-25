  • 25.11.2025, 08:38:35
  • /
  • OTS0019

Forschungsstipendien im Nationalpark Hohe Tauern zu vergeben

Einreichfrist für 2026 gestartet!

Forschende bei Gewässerprobenentnahme im Nationalpark Hohe Tauern.
Matrei in Osttirol/Mittersill/Großkirchheim (OTS) - 

Der Nationalpark bietet einen einzigartigen Forschungsraum, der durch seine unberührte Natur und vielfältigen Ökosysteme besticht. Mit der Vergabe von Forschungsstipendien möchte der Nationalpark Hohe Tauern Studierende und junge Wissenschaftler:innen dazu ermutigen, ihre Forschungsvorhaben in enger Zusammenarbeit mit dem Schutzgebiet zu gestalten und umzusetzen.


Gesucht werden spannende Forschungsarbeiten und innovative Ideen, die einen thematischen Bezug zum Nationalpark Hohe Tauern herstellen - etwa im Bereich Artenschutz oder einem anderen frei wählbaren, fachlich passenden Schwerpunkt.


2026 stehen zusätzlich je zwei Sonderstipendien für die Themenbereiche ‚Sonnblick Observatorium‘ und ‚Endemiten‘ zur Verfügung. Somit werden 2026 insgesamt 6 Forschungsstipendien à 1.500 EURO vergeben!
Bewerbungen sind bis 31. Jänner 2026 möglich!

Weitere Informationen und Einreichung unter www.hohetauern.at/forschung

Rückfragen & Kontakt

Nationalparkrat Hohe Tauern
Telefon: 06642516148
E-Mail: a.riegler@hohetauern.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T54

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright