Lange Nacht der Philosophie 2025

Wien (OTS) -

Die „Lange Nacht der Philosophie“ feierte am 20. November 2025 ihr zehnjähriges Jubiläum. Insgesamt 70 Veranstaltungen in acht Städten luden zu einem vielfältigen Programm ein und machten die Nacht zu einem breit gefächerten Forum für Begegnung und Inspiration. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nahmen teil und setzten ein klares Zeichen für die Bedeutung philosophischer Auseinandersetzung in einer komplexen Zeit.



Seit die UNESCO im Jahr 2005 den dritten Donnerstag im November zum Welttag der Philosophie erklärte, steht dieser Tag weltweit im Zeichen von kritischem Denken, Dialog und Verständigung.



Die Jubiläumsausgabe 2025 bot ein breites Spektrum: Lesungen, Workshops, Podiumsdiskussionen, philosophisches Speeddating, Filmabende und Konzerte. Die Vielfalt des Programms spiegelte die unterschiedlichen Zugänge zur Philosophie wider und ermöglichte einem breiten Publikum, sich mit zentralen Fragen des Menschseins auseinanderzusetzen.



„Die große Resonanz zeigt, wie wichtig philosophische Impulse heute sind. Philosophie bietet Orientierung, stärkt Gemeinschaft und ermutigt dazu, die großen Fragen unserer Zeit aktiv zu reflektieren“, erklärt Dr. Hannes Weinelt, Leiter von Neue Akropolis – Schule der Philosophie in Österreich.

Mit dem Blick auf 2026 sollen auch im kommenden Jahr wieder Räume entstehen, die Menschen dazu einladen, miteinander in Dialog zu treten und neue Perspektiven zu entwickeln.

www.langenachtderphilosophie.at