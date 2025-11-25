Europäischer Radiologie-Kongress gewinnt zweimal Gold beim BEA World Festival

Wien (OTS) -

Die European Society of Radiology (ESR) freut sich bekannt zu geben, dass der European Congress of Radiology 2025 (ECR 2025) beim BEA World Festival – Best Event Awards mit zweimal Gold ausgezeichnet wurde. Der jährlich in Wien stattfindende Kongress wurde in den Kategorien Best Congress/Conference sowie Best Convention in the World mit Gold prämiert.

Die Best Event Awards (BEA Awards), organisiert im Rahmen des BEA World Festival, würdigen herausragende Leistungen im Bereich Events und Live-Kommunikation. Die Gewinner werden von einer internationalen Jury bestimmt und die BEA Awards gelten international als bedeutende Referenz für exzellente Eventgestaltung. Ausgezeichnet werden Projekte, die durch Innovation, hohe Qualität in der Umsetzung und besondere Wirkung überzeugen.

Der ECR 2025, der vom 26. Februar bis 2. März in Wien unter der Leitung von Kongresspräsidentin Andrea Rockall stattfand, wurde rund um das zentrale Thema „Planet Radiology“ konzipiert. Dieses übergreifende Leitmotiv prägte das wissenschaftliche Programm, die Industrieausstellung und das gesamte Besuchererlebnis und legte einen besonderen Fokus auf Wissenschaft, Innovation und Nachhaltigkeit in der bildgebenden Diagnostik.

Der Kongress versammelte über 20.000 Teilnehmende im Austria Center Vienna und präsentierte ein fünftägiges, immersives Konzept, das Vorträge, interaktive Installationen und Virtual-Reality-Elemente in einer durchgehenden Erzählstruktur verband. Eine digital erschaffene Welt, entwickelt mithilfe der Unreal Engine und ergänzt durch LED-Panels, 3D-Animationen und Motion-Capture-Technologie, führte die Teilnehmenden durch thematische Landschaften und machte die zentrale Botschaft im gesamten Veranstaltungsbereich erlebbar. Dieses charakteristische Konzept stärkte die Interaktion der Teilnehmenden und unterstrich die Position des ECR 2025 als einer der innovativsten und inspirierendsten Kongresse weit über das Feld der medizinischen Bildgebung hinaus.

Die ESR dankt allen Teilnehmenden, Mitwirkenden und Partnern, die zur Gestaltung des ECR 2025 beigetragen haben. Der Erhalt der zwei Goldauszeichnungen beim BEA World Festival ist eine bedeutende Anerkennung für das kontinuierliche Engagement der ESR, einen Kongress mit internationaler Strahlkraft zu gestalten.

Über die European Society of Radiology (ESR)

Die European Society of Radiology (ESR) ist eine der größten radiologischen Fachgesellschaften weltweit und setzt sich dafür ein, die medizinische Bildgebung zum Wohl der Patientinnen und Patienten weiterzuentwickeln. Mit mehr als 140.000 Mitgliedern weltweit fördert die ESR Bildung, Forschung und Innovation in der Radiologie. Die Gesellschaft organisiert jährlich den European Congress of Radiology (ECR), eines der international führenden Treffen im Bereich der medizinischen Bildgebung, das Fachleute aus aller Welt vereint.