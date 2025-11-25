  • 25.11.2025, 08:04:03
Signaloid bringt mit den C0-microSD+ Modulen eine Computing-Plattform für vertrauenswürdige KI in der Industrie ins ctrlX OS Ecosystem von

Cambridge/Nürnberg (OTS) - 

Auf der SPS 2025 in Nürnberg stellt das britische Technologieunternehmen Signaloid mit Bosch Rexroth die neuen C0-microSD+ Module als Computing-Plattform für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz in der Industrie vor. Die Module erweitern das ctrlX OS Ecosystem von Bosch Rexroth um einen wichtigen Baustein für den sicheren und transparenten Einsatz von Edge-KI.

Zum ersten Mal können Anlagenbetreiber damit in Echtzeit sehen, wie zuverlässig die Vorhersagen von KI- und Machine-Learning-Modellen tatsächlich sind - von Predictive Maintenance bis zur Optimierung von Produktionsabläufen. Das Ergebnis sind höhere Maschinenverfügbarkeit, geringere Wartungskosten und ein effizienterer Ressourceneinsatz.

Mit den C0-microSD+ Modulen bringt Signaloid eine kompakte, energieeffiziente Computing-Plattform auf den Markt, die sich dank ihres Plug-and-Play-Ansatzes direkt in den microSD-Slot der ctrlX CORE-Steuerungen von Bosch Rexroth einsetzen lässt. Damit können Unternehmen KI-Modelle mit Echtzeitdaten aus dem ctrlX Data Layer ausführen - inklusive quantitativer Unsicherheitsanalyse der Ergebnisse.

Damit adressiert Signaloid das Problem unsicherer Daten, die in KI-Modelle einfließen: Sensoren liefern oft Messwerte mit Rauschen und Ungenauigkeiten, bei deren Digitalisierung zusätzliche Informationsverluste entstehen können. Herkömmliche KI-Systeme berücksichtigen diese Unsicherheiten nicht und geben scheinbar präzise Werte aus, deren tatsächliche Verlässlichkeit unbekannt bleibt. Das kann bei Predictive Maintenance, Qualitätskontrolle oder Optimierungsanwendungen zu Fehlentscheidungen führen.

Der C0-Prozessor von Signaloid kann im Gegensatz zu klassischer Hardware nicht nur Einzelwerte, sondern komplette Wahrscheinlichkeitsverteilungen verarbeiten. Das macht Datenunsicherheiten sichtbar und zeigt bei jeder Vorhersage nicht nur, was passieren könnte, sondern auch mit welcher Wahrscheinlichkeit.

Neben der microSD-Lösung kann der C0-Prozessor auch im M.2-Format zur Erweiterung vorhandener SPS-Systeme genutzt werden. Alternativ ist die Signaloid-Plattform über Cloud- und Hybridlösungen nutzbar.

Signaloid und Bosch Rexroth demonstrieren die Lösung auf der SPS 2025 vom 25. bis 27. November in Halle 6, Stand 255.5.

