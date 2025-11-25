Private Köche für Zuhause und Firmenfeiern erstmals über neuartige Plattform buchbar

Wien (OTS) -

Eine einzigartige Vermittlungsplattform für Privatköche und deren Kunden ist online: Ab sofort kann man in Österreich über die kostenlose App GetaChef individuelle Menüs und Zusatzservices wie Unterhaltungskünstler oder Dekorationen für die eigenen vier Wände buchen.

Ob romantisches Candlelight-Dinner, stilvolles Business-Event oder unterhaltsame Geburtstagsfeier: Private Dining, also Essen im privaten Ambiente, ist in diesen Bereichen eine zunehmend beliebte Alternative zu Restaurantbesuchen. Erstmals gibt es in Österreich nun eine zentrale Buchungsplattform, die Köche mit Konsumenten und Firmenkunden verbindet und die Bestellung von Zusatzservices ermöglicht. Die Rede ist von der App GetaChef – auf Deutsch: Engagiere einen Chefkoch.

Wie funktioniert GetaChef? Kochprofis stellen ihre Angebote gegen eine monatliche Gebühr von 19,90 Euro auf die Plattform. Für Konsumenten und Firmenkunden ist die Vermittlungsplattform kostenlos. Sie wählen aus dem Angebot ihren Chefkoch aus. Zusatzservices wie Unterhaltungskünstler, passende Dekoration oder Weinbegleitung können mitgebucht werden. Die Finanzierung der App läuft vor allem über Werbepartnerschaften und Produktplatzierungen.

Innovativer Küchenchef ist App-Gründer

Hinter GetaChef steht mit Marcus Pamer ein Branchenkenner. Der 24-jährige Wiener ist gelernter Koch, Kellner, Konditor, Patissier und Gastronomiekaufmann. Seit fünf Jahren ist er als Küchenchef tätig. Im Frühjahr 2025 gründete der Chefkoch das Start-Up Marcus Pamer FlexCo. Er engagierte den bekannten Software-Entwickler DeineSeite.at mit Büros in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit dem Aufbau der App.

DeineSeite.at-Chef Paul Dyrek war von der Idee derart begeistert, dass er sich mit seinem Unternehmen mit einem Investment in sechsstelliger Höhe an GetaChef beteiligte. Am 22. November 2025 ging die App in Österreich schließlich online. Die Plattform ist in dieser Form einzigartig im deutschen Sprachraum – und weit darüber hinaus.

„Mit GetaChef stellen wir die Seele eines jeden Restaurants in den Mittelpunkt, die selten die verdiente Anerkennung erhält“ , erklärt Marcus Pamer. Die Kunden erleben dabei stressfreie Genussmomente und können sich ganz ihren Gästen widmen. Denn der Kochprofi bringt zum Event alles mit, kocht, serviert – und räumt am Ende alles wieder auf. Mehr auf www.getachef.app

Die wichtigsten Funktionen von GetaChef im Überblick