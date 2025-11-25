  • 25.11.2025, 08:01:32
AVISO AK Online-Pressegespräch am 26.11: Die drohende Fachkräftelücke: Zukunft ohne Kindergartenplatz, Pflegekräfte und Handwerker:innen?

Wien (OTS) - 

„Für Ihr Kind gibt es leider keinen Kindergartenplatz!“, „Ihr Wasserhahn tropft? Wir haben leider niemanden, der das reparieren kann!“, „Für Sie gibt es leider keinen Platz im Spital, wir haben nämlich nicht genug Pflegekräfte“. Sätze, die niemand von uns hören mag, die uns in der Zukunft aber regelmäßig drohen. Denn auf Österreich kommen viele Pensionierungen zu, die insbesondere bei mittleren Qualifikationen zu einer großen Lücke führen werden.

Das Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) hat im Auftrag der AK Wien eine Studie mit zwei Szenarien durchgeführt. Was passiert, wenn zu wenig adäquat qualifizierte Arbeitskräfte verfügbar sind und was passiert bei Aufqualifizierung von Personen auf einen Lehrabschluss, um die Lücke zu verkleinern?

Über die Ergebnisse der Studie informieren Sie:

Julia Bock-Schappelwein, Co-Autorin der Studie, WIFO

Silvia Hofbauer, Leiterin Abteilung Arbeitsmarkt und Integration, AK Wien

Gabriele Schmid, Fachkräfte-Expertin der AK Wien

Mittwoch, 26. November, 10 Uhr

Online Pressegespräch: Online-PG Fachkräfte

Anmeldungen und Fragen bitte per Mail an sinisa.puktalovic@akwien.at

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vetreter:in Ihrer Redaktion online begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Siniša Puktalović
Telefon: +4315016513810
E-Mail: sinisa.puktalovic@akwien.at
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

