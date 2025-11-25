  • 25.11.2025, 08:00:05
  • /
  • OTS0008

„memodya“ – Innovative Software Plattform für die Zusammenarbeit im Engineering

Gründer und Management der Antemia GmbH
Graz (OTS) - 

Die Antemia GmbH, ein innovatives Technologie-, Beratungs- und Trainingsunternehmen aus Graz (Startup mit Bezug zur TU Graz), präsentiert mit „memodya eine neue Plattform, die Teams verbindet, Verantwortlichkeiten klar definiert und den Entwicklungsprozess transparent und effizient gestaltet.

In enger Partnerschaft mit der Technischen Universität Graz sowie starken Partnern aus Österreich, Deutschland und den USA unterstützt Antemia Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation – mit Fokus auf Transparenz, Effizienz und nachhaltigen Mehrwert.

In wirtschaftlich dynamischen Zeiten hilft „memodya, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Innovationskraft und Stabilität von Unternehmen zu stärken.

Die Plattform vereint Fachkräfte, Methoden und Werkzeuge auf einer gemeinsamen Basis. Sie macht Wissen sichtbar, Prozesse verständlich und Entscheidungen faktenbasiert – und schafft so eine gemeinsame Sprache über Fachdisziplinen und Teams hinweg. Vor Projekten, währenddessen sowie auch danach.

Für Teamleiter:innen bietet memodya“ klare Sichtbarkeit darüber, wer was, wann und wie liefert. Ingenieur:innen wiederum profitieren davon, ihre Arbeit in das größere System zu integrieren und Abhängigkeiten transparent zu machen.

Durch die modellbasierte Struktur lassen sich Daten gezielt analysieren und unmittelbar für Optimierungen und Effizienzsteigerungen einsetzen – ohne aufwendige Datenerhebungen oder langwierige Ausarbeitungen.

Analysen, Zusammenhänge und Handlungsempfehlungen entstehen somit auf Knopfdruck – fundiert, nachvollziehbar und sofort nutzbar.

„The way you work is your signature – and your strongest competitive asset.“ Unter diesem Leitmotiv befähigt Antemia mit „memodya“ Unternehmen, Ihre individuellen Arbeitsweisen digital zu verstehen, zu verbessern und langfristig zu sichern.

In einer Ära rasanter KI-Entwicklung ist „memodya“ der Schlüssel, um KI-Agenten nahtlos in Arbeitsabläufe zu integrieren und nachhaltige Produktivität zu schaffen. Dadurch trägt Antemia aktiv dazu bei, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich nachhaltig zu stärken.

Wenn Sie mehr über die Antemia GmbH und „memodya“, erfahren möchten, besuchen Sie die Website www.antemia.com. Sie können zudem „memodya“ auch live erleben:

Memodya

Rückfragen & Kontakt

Antemia GmbH
Dipl.Ing. Dr.techn Stefan Kollegger, BSc.
E-Mail: stefan.kollegger@antemia.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright