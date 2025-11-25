„Orange the World“: NÖAAB unterstützt Kampagne - Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen

St. Pölten (OTS) -

Unter dem Motto „Orange the World“ starten am 25. November weltweit die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Die internationale Kampagne macht bis zum 10. Dezember auf die anhaltende und oft unsichtbare Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Auch dieses Jahr beteiligt sich der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund NÖAAB) an dieser wichtigen Initiative.

„Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, sondern ein gesellschaftliches Problem, das uns alle betrifft“, betont Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des NÖAAB. „Mit der Farbe Orange senden wir ein sichtbares Signal der Solidarität und fordern entschlossene Maßnahmen, um Betroffene zu schützen und Gewalt zu verhindern.“

Fakten, die alarmieren: Jede dritte Frau weltweit ist im Laufe ihres Lebens von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen und Gewalt findet in allen sozialen Schichten statt – oft im sozialen Nahraum. Deshalb sind Prävention, Opferschutz und niederschwellige Beratung entscheidend.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen Betroffenen Mut machen, über Gewalt zu sprechen, und wir wollen jene unterstützen, die ihnen helfen“, so NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner. „Orange the World“ soll dazu beitragen, ein starkes gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen und bestehende Initiativen zu stärken.

„Es ist beschämend, dass es überhaupt notwendig ist, gegen Gewalt an Frauen zu kämpfen. Auch wenn in Niederösterreich in den vergangen Jahren bereits mit niederschwelligen Hilfsangeboten, Infobroschüren, Plakaten und Aufklebern diesbezüglich viel gelungen ist, müssen wir noch stärker hinschauen, handeln und Betroffene unterstützen“, so Teschl-Hofmeister abschießend.