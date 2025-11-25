  • 25.11.2025, 07:32:04
20 Millionen Euro für den guten Zweck - Gooding erreicht großen Meilenstein zur Weihnachtszeit

Frankfurt am Main (OTS) - 

Die Charity-Plattform gooding.de feiert einen besonderen Erfolg: Insgesamt wurden über 20 Millionen Euro an Unterstützung für gemeinnützige Organisationen in Deutschland gesammelt - durch Einkäufe, Spenden und Futterspenden. Gerade zur Weihnachtszeit, wenn viele Menschen online Geschenke kaufen, zeigt sich, wie einfach es ist, Gutes zu tun: Mit einem Einkauf über Gooding kann jeder seinen Lieblingsverein oder ein Herzensprojekt unterstützen - ohne selbst mehr zu bezahlen.

Weihnachtseinkäufe mit Wirkung

Beim sogenannten Charity-Shopping starten Nutzer ihren Online-Einkauf nicht direkt im gewünschten Shop, sondern über gooding.de.

Mehr als 2.000 Partnershops - darunter OTTO, eBay und zooplus - zahlen für jeden Einkauf eine Prämie an Gooding, die anschließend an eine vom Nutzer gewählte Organisation weitergeleitet wird. So entsteht Unterstützung, ohne dass beim Einkauf Mehrkosten entstehen.

Im Durchschnitt entspricht die Prämie rund fünf Prozent des Einkaufswerts. "Gerade jetzt in der Weihnachtszeit möchten viele Menschen etwas zurückgeben", sagt Felix Wassermann, Geschäftsführer von Gooding. "Über Gooding kann jeder mit wenigen Klicks helfen - ganz bequem beim Weihnachtseinkauf und für den Verein, der ihm am Herzen liegt."

20 Millionen Euro - dank Einkäufen und Spenden

Die nun erreichte 20-Millionen-Euro-Marke zeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist. Die Summe stammt aus Einkäufen über Gooding, aber auch aus Direktspenden sowie Futterspenden über die Apps "feed a dog" und "feed a cat".

Mittlerweile profitieren über 18.000 gemeinnützige Organisationen - von Schulen über Tierheime bis hin zu sozialen Projekten und Sportvereinen. "Diese Summe ist nicht nur ein Meilenstein für uns, sondern auch ein Symbol für das Engagement der Menschen in Deutschland", so Wassermann. "Jeder Einkauf und jede Spende trägt dazu bei, dass Vereine ihre wichtige Arbeit fortsetzen können."

Gemeinsam mehr erreichen

Mit Blick auf die Weihnachtszeit ruft Gooding dazu auf, beim Online-Shopping an den guten Zweck zu denken: Einfach gooding.de besuchen, Shop auswählen, Lieblingsverein bestimmen - und mit jedem Einkauf helfen. So wird jeder Weihnachtseinkauf zu einem kleinen Beitrag für eine gute Sache.

Über Gooding

Gooding ist eine der führenden Charity-Plattformen in Deutschland. Nutzer können beim Online-Shopping, durch Direktspenden oder über die Futterspenden-Apps "feed a dog" und "feed a cat" gemeinnützige Organisationen unterstützen. Aktuell sind über 18.000 gemeinnützige Organisationen registriert, für die gemeinsam bereits mehr als 20 Millionen Euro gesammelt wurden.

Rückfragen & Kontakt

Felix Wassermann
presse@gooding.de
Telefon: 069 - 348 740 210
www.gooding.de

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

