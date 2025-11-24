Reiter: "Belém-Paket" wichtiges Signal für globalen Klimaschutz

Wien (OTS) -

“Das ‘Belém-Paket’, das im Rahmen der COP30 beschlossen wurde, ist ein wichtiges Signal für den globalen Klimaschutz. Obwohl die Vereinbarung hinter den Erwartungen der EU zurückbleibt, wird die Notwendigkeit, die Erderwärmung zu begrenzen und die Lücke zum 1,5-Grad-Ziel zu schließen, bekräftigt.” Das erklärte heute, Montag, ÖVP-Umweltsprecherin Abg. Carina Reiter zur UNO-Klimakonferenz in Brasilien, die am Samstag zu Ende gegangen ist.

Reiter unterstrich, dass auch die Finanzierung der Klimawandelanpassung sowie ein sozial verträglicher Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft als zentrale Punkte verankert wurden. “In Österreich werden wir unseren Weg mit erneuerbarer Energie weitergehen und gleichzeitig noch stärker daran arbeiten, unsere Klimaschutztechnologien zu exportieren”, so die Mandatarin abschließend. (Schluss)