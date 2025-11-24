FPÖ – Leinfellner: „Ganz Österreich ist stolz! Unsere U17-Helden zeigen, was Patriotismus und Leistungswille wert sind!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Sportsprecher NAbg. Markus Leinfellner gratuliert der österreichischen U17-Fußball-Nationalmannschaft zum historischen Finaleinzug der bei der Weltmeisterschaft in Doha. „Das ist ein Tag der Freude für den gesamten österreichischen Sport und für unser Heimatland! Unsere Jungs haben mit Herz, Kampfgeist und unglaublichem Talent Fußball-Geschichte geschrieben. Ganz Österreich ist heute stolz auf diese Mannschaft, die gezeigt hat, was mit echtem Willen und Zusammenhalt möglich ist. Das ist der Geist, den unser Land braucht!“, so Leinfellner.

Besonders beeindruckt zeigte sich der freiheitliche Sportsprecher von der geschlossenen Mannschaftsleistung und dem Matchwinner Johannes Moser: „Die Mannschaft hat als echtes Kollektiv agiert und mit Johannes Moser einen Torschützen in ihren Reihen, der Nervenstärke und Weltklasse bewiesen hat. Diese jungen Männer sind Vorbilder für eine ganze Generation und ein Aushängeschild für Österreich.“