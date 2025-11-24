„Orange the World“: Familie der Volkspartei Niederösterreich unterstützt UN-Kampagne gegen Gewalt an Frauen

St. Pölten (OTS) -

Am morgigen 25. November startet wieder die weltweite Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Die Volkspartei Niederösterreich und ihre Teilorganisationen unterstützen diese Aktion der Vereinten Nationen – mit dem Ziel, auf geschlechterspezifische Gewalt weiter aufmerksam zu machen.

„Gewalt gegen Frauen darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Jeder von uns trägt Verantwortung, sie zu erkennen und Betroffenen beizustehen - im privaten wie im öffentlichen Raum. Mit der Kampagne ‚Orange the World‘ setzen wir ein deutliches Zeichen: Frauen sind nicht allein, und sie verdienen Schutz, Respekt und Unterstützung“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erklärt weiter: „Niederösterreich verfügt über ein engmaschiges Netz an Hilfs- und Beratungsstellen, die Frauen in Krisensituationen rasch und kompetent unterstützen. Jede Frau soll wissen, dass sie niederschwellige, unbürokratische Hilfe bekommt, wenn sie Schutz und Unterstützung benötigt. Es ist uns ein Anliegen und unsere Verantwortung, auf diese Angebote weiter aufmerksam zu machen.“

Silke Dammerer, Landesobfrau der Wir Niederösterreicherinnen, führt fort: „Ich nehme diese Kampagne zum Anlass, um Gewalt an Frauen explizit zu verurteilen. Sie entsteht oft im Verborgenen – durch Kontrolle, Abhängigkeiten oder sozialen Druck. Genau deshalb ist eine verstärkte Bewusstseinsbildung so wichtig. Es steht außer Frage, dass jede Frau das Recht hat, angst- und gewaltfrei zu leben – 365 Tage im Jahr.“

„Vom 25. November bis 10. Dezember wird unser Haus 2.1 orange beleuchtet, um ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen“, so Landesgeschäftsführer Matthias Zauner im Namen der Volkspartei Niederösterreich und ihrer Teilorganisationen sowie des Landtagsklubs der Volkspartei Niederösterreich und des NÖ Gemeindebundes.