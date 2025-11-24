- 24.11.2025, 16:00:32
Einkaufssamstage in der Vorweihnachtszeit: Fahrverbot auf Innerer Mariahilfer Straße und Neubaugasse!
Auf Öffis umsteigen, entspannt flanieren und Weihnachtseinkäufe erledigen – Fahrverbote an Samstagen im Advent
Um den Wienerinnen und Wienern ein entspanntes vorweihnachtliches Flanieren und Einkaufen zu ermöglichen, wird an den folgenden Tagen die Innere Mariahilfer Straße sowie die Neubaugasse für alle Fahrzeuge gesperrt:
Einkaufssamstage: 29.11., 06.12., 13.12. und 20.12.2025
Feiertag: 08.12.2025
Konkret geht es um den Abschnitt der Inneren Mariahilfer Straße zwischen Getreidemarkt/Museumsplatz und Stumpergasse/Kaiserstraße und den Abschnitt der Neubaugasse zwischen Innerer Mariahilfer Straße und Westbahnstraße, das gilt wie immer auch für Fahrräder und E-Scooter. Die bestehenden Begegnungszonen, Ladezonen und Wohnstraßen sind in diesem Zeitraum aufgehoben. Daher am besten auf die Wiener Öffis umsteigen und entspannt die Weihnachtseinkäufe erledigen!
Die Querung der Inneren Mariahilfer Straße ist ausschließlich über Stumpergasse – Kaiserstraße möglich. Das gilt auch für die Radfahrer*innen sowie E-Scooter-Fahrer*innen. Fahrzeuglenker*innen wird das weiträumige Ausweichen empfohlen, Parkgaragenzufahrten werden entsprechend gekennzeichnet.
Entspannt zum Shoppen mit den Wiener Linien
Schnell, entspannt und umweltfreundlich kommt man mit den Wiener Linien zum weihnachtlichen Shoppingerlebnis auf die Innere Mariahilfer Straße und Neubaugasse. Beispielsweise mit der U3 Station Zieglergasse bzw. Neubaugasse oder mit der U6 Station Westbahnhof.
Die Buslinie 13A wird an den eingangs genannten Tagen jeweils im Zeitraum von 09.00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr kurzgeführt.
Einbahnregelungen aufgehoben
An den genannten Tagen werden auch folgende Einbahnen aufgehoben bzw. werden zu Sackgassen:
Andreasgasse zwischen ONr. 6 (Garage Andreaspark) und Lindengasse
Zieglergasse zwischen Mariahilfer Straße und ONr. 3/4
Schottenfeldgasse zwischen Apollogasse und Mariahilfer Straße
Webgasse zwischen Mariahilfer Straße und Schmalzhofgasse
Mondscheingasse zwischen Neubaugasse und Zollergasse
Lindengasse zwischen Zieglergasse und Andreasgasse
Lindengasse zwischen Andlergasse und Neubaugasse
Andreasgasse zwischen Lindengasse und Richtergasse
Weiters wird der folgende, im 7. Bezirk gelegene Straßenzug zur Sackgasse:
Andreasgasse zwischen ONr. 6 (Garage Andreaspark) und Mariahilfer Straße (bei der Mariahilfer Straße endend)
Die Zufahrten zu den Parkgaragen werden durch die jeweiligen Betreiberunternehmen im Umfeld der Inneren Mariahilfer Straße und Neubaugasse mit entsprechenden Hinweistafeln und Richtungsangaben gekennzeichnet.
Halte- und Parkverbote
Halte- und Parkverbote werden vor Ort entsprechend gekennzeichnet. Sämtliche Maßnahmen werden jeweils durch provisorische Verkehrszeichen und physische Sperren (Abschrankungen) gekennzeichnet. Der Beginn der Verkehrsbeschränkungen wird durch Zusatztafeln am Vortag angekündigt. Beamte der Landespolizeidirektion Wien werden ebenfalls vor Ort zur Überwachung der Maßnahmen im Einsatz sein.
Rückfragen & Kontakt
Stadt Wien – Verkehrsorganisation und technische
Verkehrsangelegenheiten
Ilona Hadasch
Telefon: +43 1 4000-92703, +43 676 8118 92703
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@ma46.wien.gv.at
