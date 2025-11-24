Ortsdurchfahrt von Bad Großpertholz im Zuge der Landesstraße B 41 neugestaltet

St. Pölten (OTS) -

Der NÖ Straßendienst, vertreten durch die Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen an der Thaya und die Straßenmeisterei Weitra, hat gemeinsam mit der Marktgemeinde Bad Großpertholz die Landesstraße B 41 im Ortsgebiet von Bad Großpertholz saniert und die Nebenflächen neugestaltet. Bereits im Vorjahr wurde im Ortsgebiet die Brücke über den Pertholzbach im Zuge der Landesstraße B 41 neu errichtet. Kürzlich erfolgte die offizielle Fertigstellung der Bauarbeiten für die neue Ortsdurchfahrt.

Auf einer Gesamtlänge von rund 915 Metern beziehungsweise einer Gesamtfläche von etwa 6.100 Quadratmetern wurde an der Landesstraße B 41 die bestehende bituminöse Schichte in einer Stärke von insgesamt 18 Zentimetern abgefräst und anschließend ein neuer Belag aufgebracht. Entlang der Landesstraße wurden die schadhaften Gehsteige erneuert, zwei Busbuchten dem Stand der Technik angepasst und zwei weitere im verkehrsberuhigten Bereich neu errichtet, um die Infrastruktur insgesamt sicherer und komfortabler zu gestalten. Zudem wurde mit einer 70-prozentigen Förderung des Landes Niederösterreich ein rund 220 Meter langer kombinierter Geh- und Radweg errichtet sowie zur klaren Abgrenzung zu privaten Liegenschaften rund 240 Meter neue Stützmauern gebaut.

Die unter Totalsperre von der Straßenmeisterei Weitra und regionalen Baufirmen in rund sechs Monaten durchgeführten Arbeiten kosteten insgesamt etwa 980.000 Euro, wovon rund 530.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 450.000 Euro von der Gemeinde Bad Großpertholz getragen wurden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at