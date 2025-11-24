Einreichung für den Ottakringer Kunstpreis 2026 gestartet

Wien (OTS) -

Der Ottakringer Kunstpreis geht 2026 in die vierte Runde. Bewerben können sich alle Künstler*innen, die im 16. Bezirk leben oder arbeiten. Das Thema lautet „Die Paranoia ist, im buchstäblichsten Sinne des Wortes, eine Krankheit der Macht.“ Interpretiert werden kann dieses Zitat von Elias Canetti mit Malerei/Zeichnung/Grafik, Bildhauerei/Skulptur, Installation, Fotografie, Film/Video oder Performance.

Interessierte können ihre Werke bis spätestens 7. Jänner 2026 per Mail einreichen. Eine Fachjury aus Vertreter*innen der Ottakringer Kunst- und Kulturszene wählt dann Gewinner*innen aus, die sich über ein Preisgeld von insgesamt Ꞓ 10.000,- freuen dürfen. Unterlagen (inkl. einem kurzen Lebenslauf der Künstler*innen) bitte per E-Mail an post@bv16.wien.gv.at

Weitere Infos sowie die Einreichmodalitäten finden Sie hier.