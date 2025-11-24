AustrianSkills 2025: Top-Talente für Tourismusberufe in Salzburg gekürt

Wien (OTS) -

Bei den AustrianSkills traten im Bereich Tourismusberufe - Hotel Rezeption, Koch/Köchin und Restaurant Service - die Teilnehmer:innen von 30. Oktober bis 01. November 2025 in Altmünster an. Sie kämpften dabei nicht nur um den Titel „Staatsmeister:in“, sondern auch um die begehrten Plätze für die Teilnahme an den WorldSkills 2026 in Shanghai (China) und den EuroSkills 2027 in Düsseldorf (Deutschland).

Der Bewerb war geprägt von großem Einsatz und beeindruckenden Leistungen auf höchstem Niveau. Die offizielle Siegerehrung fand, gemeinsam mit weiteren Wettbewerben, am Sonntag, 23. November 2025, in Salzburg statt.

Die Fachverbandsobmänner Alois Rainer und Georg Imlauer sowie Bundesausbildungsleiter Gerold Royda gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich. „Wir sind stolz darauf zu sehen, wie souverän sich die jungen Touristiker:innen im Wettbewerb behauptet haben und sind überzeugt, dass sie auch bei den kommenden Skills-Wettbewerben in Shanghai und Düsseldorf mit hervorragenden Leistungen glänzen werden“, erklären die drei unisono.

Ergebnisse:

Restaurant Service:

Platz: Sarah Maria Schöftner - Hotel Guglwald (Oberösterreich) Platz: Markus Weber - Dorfhotel Fasching (Steiermark) Platz: Leonie Kienzer - Schloss-Restaurant Stölzl (Kärnten)

Hotel Rezeption:

Platz: Elena Mathis - Hotel Gams zu Zweit (Vorarlberg) Platz: Mia Koplenig - Hotel Tradizio (Vorarlberg) Platz: Hanna Marie Richter - Boutique Hotel am Stephansplatz (Wien)

Koch/Köchin:

Platz: Hannes Sortsch - Restaurant Kapeller (Oberösterreich) Platz: Florian See - Gröller Hospitality (Oberösterreich) Platz: René Pienz - Gebhardsberg (Vorarlberg)

(PWK487/ES)