Arbeit&Wirtschaft mit ÖZIV-Medienpreis ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Das Magazin Arbeit&Wirtschaft wurde vom ÖZIV, dem Bundesverband für Menschen mit Behinderungen, mit dem Anerkennungspreis 2024 ausgezeichnet. Prämiert wurde die Ausgabe „Würde statt Hürde“, die sich mit den Lebens- und Arbeitsrealitäten von Menschen mit Behinderungen in Österreich beschäftigt: von Bildungswegen mit Barrieren, über Beschäftigung in Werkstätten bis hin zu Unternehmen, die Inklusion ernst nehmen.

Für die Redaktion ist dieser Preis nicht nur eine Anerkennung, sondern auch ein Auftrag: Inklusion bleibt eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, auch in der Arbeitswelt – und Medienvielfalt ist heute wichtiger denn je.

„Wir wollten nicht über Menschen mit Behinderungen sprechen, sondern mit ihnen. Sie kommen in der Ausgabe selbst zu Wort“, sagt Irene Steindl, die die prämierte Ausgabe als damalige Chefin vom Dienst verantwortete. „ Wir legen den Finger in die Wunde und fragen zugleich: Wie geht’s anders? Wir zeigen Baustellen und Barrieren, aber auch, wo Betriebe bereits ansetzen können. "

Richard Solder, Chefredakteur von Arbeit&Wirtschaft, betont die wichtige Rolle, die Journalismus zur Beleuchtung von gesellschaftlicher Pluralität einnimmt, und mahnt: „ Wir leben in einer Zeit, in der die Medienvielfalt auf der einen Seite größer wird: Unabhängige Medien wie andererseits oder auch die Investigativplattform Dossier werden immer mehr gehört und verrichten wichtige Arbeit. Wir als Arbeit&Wirtschaft bringen die Perspektive der Arbeitnehmer:innen ein. Auf der anderen Seite nimmt im Bereich der Massenmedien der Einsatz von KI zu, die Macht der Algorithmen wächst und wächst. Dabei besteht die große Gefahr, dass Inhalte – gerade online – mehr und mehr zu einem Einheitsbrei werden, der ganze Gruppen vernachlässigt und diskriminiert. Unterstützen wir daher menschengemachte Berichterstattung mit einem gesellschaftlichen Anspruch.“



Über Arbeit&Wirtschaft

Das Magazin Arbeit&Wirtschaft ist die führende Publikation für Betriebsrät:innen in Österreich. Das Medium wird von der Arbeiterkammer und dem ÖGB herausgegeben und erscheint im ÖGB-Verlag. Arbeit&Wirtschaft hat eine über 100-jährige Geschichte und bietet heute crossmediale Angebote von Print über einen wöchentlichen Newsletter bis zu Online und Social Media. Journalistisch aufbereitet, bietet es fundierte Analysen, praxisnahe Tipps und gesellschaftspolitische Impulse aus Arbeitnehmer:innenperspektive.