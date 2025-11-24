  • 24.11.2025, 13:57:02
  • /
  • OTS0111

Arbeit&Wirtschaft mit ÖZIV-Medienpreis ausgezeichnet

Anerkennungspreis für die Ausgabe „Würde statt Hürde“

Wien (OTS) - 

Das Magazin Arbeit&Wirtschaft wurde vom ÖZIV, dem Bundesverband für Menschen mit Behinderungen, mit dem Anerkennungspreis 2024 ausgezeichnet. Prämiert wurde die Ausgabe „Würde statt Hürde“, die sich mit den Lebens- und Arbeitsrealitäten von Menschen mit Behinderungen in Österreich beschäftigt: von Bildungswegen mit Barrieren, über Beschäftigung in Werkstätten bis hin zu Unternehmen, die Inklusion ernst nehmen.

Für die Redaktion ist dieser Preis nicht nur eine Anerkennung, sondern auch ein Auftrag: Inklusion bleibt eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, auch in der Arbeitswelt – und Medienvielfalt ist heute wichtiger denn je.

Wir wollten nicht über Menschen mit Behinderungen sprechen, sondern mit ihnen. Sie kommen in der Ausgabe selbst zu Wort“, sagt Irene Steindl, die die prämierte Ausgabe als damalige Chefin vom Dienst verantwortete. „Wir legen den Finger in die Wunde und fragen zugleich: Wie geht’s anders? Wir zeigen Baustellen und Barrieren, aber auch, wo Betriebe bereits ansetzen können."

Richard Solder, Chefredakteur von Arbeit&Wirtschaft, betont die wichtige Rolle, die Journalismus zur Beleuchtung von gesellschaftlicher Pluralität einnimmt, und mahnt: „Wir leben in einer Zeit, in der die Medienvielfalt auf der einen Seite größer wird: Unabhängige Medien wie andererseits oder auch die Investigativplattform Dossier werden immer mehr gehört und verrichten wichtige Arbeit. Wir als Arbeit&Wirtschaft bringen die Perspektive der Arbeitnehmer:innen ein. Auf der anderen Seite nimmt im Bereich der Massenmedien der Einsatz von KI zu, die Macht der Algorithmen wächst und wächst. Dabei besteht die große Gefahr, dass Inhalte – gerade online – mehr und mehr zu einem Einheitsbrei werden, der ganze Gruppen vernachlässigt und diskriminiert. Unterstützen wir daher menschengemachte Berichterstattung mit einem gesellschaftlichen Anspruch.

Über Arbeit&Wirtschaft

Das Magazin Arbeit&Wirtschaft ist die führende Publikation für Betriebsrät:innen in Österreich. Das Medium wird von der Arbeiterkammer und dem ÖGB herausgegeben und erscheint im ÖGB-Verlag. Arbeit&Wirtschaft hat eine über 100-jährige Geschichte und bietet heute crossmediale Angebote von Print über einen wöchentlichen Newsletter bis zu Online und Social Media. Journalistisch aufbereitet, bietet es fundierte Analysen, praxisnahe Tipps und gesellschaftspolitische Impulse aus Arbeitnehmer:innenperspektive.

Zur prämierten Ausgabe

Anerkennungspreis für die Ausgabe „Würde statt Hürde“, zum Thema Inklusion

Rückfragen & Kontakt

Verlag des ÖGB GmbH
Leitung Unternehmenskommunikation
Melissa Huber, BA
Telefon: 0664 354 36 22
E-Mail: melissa.huber@oegbverlag.at
Website: https://www.oegbverlag.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VER

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright