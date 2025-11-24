- 24.11.2025, 13:44:03
Klima Biennale Wien gewinnt Silber bei den internationalen LivCom. Awards 2025
Auszeichnung in der Kategorie „Environmental Sustainability Project Awards“
Die Klima Biennale Wien wurde am 21. November 2025 bei den LivCom Awards 2025 in der Kategorie „Environmental Sustainability Project Awards“ mit Silber ausgezeichnet. Eine internationale Jury würdigte die erste Ausgabe der Biennale (2024) als beispielgebende Initiative an der Schnittstelle von Kunst, Klima und Stadtentwicklung. Das Projekt wurde initiiert von der Stadt Wien und organisiert vom KunstHausWien, einem Museum der Wien Holding.
Über die Klima Biennale Wien
Die Klima Biennale Wien ist ein transdisziplinäres Festival an der Schnittstelle von Kunst und Klima. Kooperation, Teilhabe und Bewusstseinsbildung sind zentrale Elemente. Finanziert wird die Biennale von den Geschäftsgruppen „Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales“, „Kultur und Wissenschaft“ sowie „Klima, Umwelt und Demokratie“ der Stadt Wien. Die erste Ausgabe 2024 verzeichnete über 225.000 Besucher*innen und Veranstaltungen mit mehr als 100 Partnerinstitutionen.
Über LivCom
Die International Awards for Liveable Communities (LivCom Awards) wurden 1997 gegründet und gelten heute als weltweit führender Wettbewerb für Best Practices in lokaler Umwelt- und Entwicklungsplanung. Ihr Ziel: den internationalen Austausch erfolgreicher Lösungen fördern und so die Lebensqualität in Gemeinden nachhaltig verbessern. Unterstützt von den Vereinten Nationen kooperiert LivCom seit 2007 mit dem UN-Umweltprogramm (UNEP) und arbeitet inzwischen mit mehreren weiteren UN-Organisationen und internationalen Partner*innen zusammen.
Die zweite Klima Biennale Wien findet von 9. April bis 10. Mai 2026 statt.
