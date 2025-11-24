  • 24.11.2025, 13:44:02
Bauernbund gratuliert Maximilian Aigner zur Nominierung als neuer Agrarlandesrat

Junge Stimme für Landwirtschaft, Forst, Wasser und Energie in der Salzburger Landesregierung

Der Österreichische Bauernbund gratuliert Maximilian Aigner herzlich zu seiner Nominierung als neuer Agrarlandesrat des Landes Salzburg. Aigner folgt auf den verstorbenen Landesrat DI Dr. Josef Schwaiger, dessen Einsatz für die bäuerlichen Familienbetriebe und den ländlichen Raum in dankbarer Erinnerung bleibt.

Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser betont: „Mit Maximilian Aigner wurde ein junger, engagierter und im ländlichen Raum verwurzelter Vertreter für dieses wichtige Ressort nominiert. Er bringt aus seiner bisherigen politischen Arbeit als Landesparteiobfrau-Stellvertreter und seinem Engagement in der Landjugend wertvolle Erfahrung mit. Die Entscheidung zeigt, dass die Anliegen der bäuerlichen Familienbetriebe einer neuen Generation anvertraut werden. Ich gratuliere herzlich und wünsche ihm viel Schaffenskraft für die vor ihm liegenden Aufgaben.“

Auch Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratuliert: „Maximilian Aigner steht für Verantwortung, Tatkraft und Bodenständigkeit. Er kennt die Herausforderungen und Chancen der jungen bäuerlichen Generation und des ländlichen Raums. Seine Nominierung ist ein wichtiges Signal für die Zukunft der Land- und Forstwirtschaft in Salzburg. Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit.“

Starke Zukunftsbereiche in verlässlichen Händen

Aigner soll künftig die Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Energie übernehmen – Ressorts, die für die Zukunft des ländlichen Raums von besonderer Bedeutung sind. Es geht um Versorgungssicherheit, Ernährungssicherheit, die Pflege unserer Kulturlandschaft, eine starke regionale Wertschöpfung sowie um verlässliche Rahmenbedingungen für die bäuerlichen Familienbetriebe.

„Die Salzburger Bäuerinnen und Bauern brauchen jemanden, der ihre Realität versteht und mit ihnen auf Augenhöhe arbeitet“, so Strasser abschließend. „Mit Maximilian Aigner übernimmt eine junge Stimme Verantwortung für diese wichtigen Zukunftsbereiche.“

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AIM

