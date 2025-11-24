AustrianSkills 2025: Das sind die neuen Staatsmeister:innen - AUDIO / VIDEO / FOTO

Salzburg (OTS) -

. Am Sonntagnachmittag endeten AustrianSkills 2025 mit der großen Siegerehrung im Messezentrum Salzburg: Vor mehr als 2.500 Fans wurden nach drei intensiven Wettbewerbstagen die Staatsmeisterinnen und Staatsmeister in 46 Berufen ausgezeichnet.

Die erstmals vergebene Auszeichnung „Best of Austria“ würdigt die Leistung der besten Fachkräfte über alle Berufe hinweg. Diesen Titel sicherte sich bei der Premiere das niederösterreichische Gartengestalter-Duo Noah Knapp (von Kramer & Kramer Gartengestaltung in Zöfing) und Simon Berner (von Nentwich Gartenbau GmbH in Perschling).

Oberösterreich (13 Staatsmeister:innen)

· Bäcker:in: Greta Theresa Steinhauser, backaldrin International The Kornspitz Company GmbH, Oberösterreich

· CNC-Drehen: Fabian Spitzer, Faschang Werkzeugbau, Oberösterreich

· Fleischverarbeitung: Klaus Sturmaier, Fleisch & Wurst Sturmaier, Oberösterreich

· Fliesenleger:in: Andreas Landl, Schnellnberger – Fliesen & Natursteine, Oberösterreich

· Glasbautechnik: Lukas Penz, Glaserei Hohl, Oberösterreich

· Isoliertechnik: David Schreiner, Hochetlinger Gerold Hannes, Oberösterreich

· Kälte- & Klimatechnik: Jonas Danninger, Hauser GmbH, Oberösterreich

· Koch/Köchin: Hannes Sortsch, Das Traunsee – Das Hotel zum See, Oberösterreich

· Land- & Baumaschinentechnik: Felix Thomas Tüchler, Leutgeb GmbH, Oberösterreich

· Lkw-Technik: David Weinberger, Petschl-Werkstätten, Oberösterreich

· Schmiedetechnik: Daniel Forthuber, Schmiedewerk Thomas Furtner, Oberösterreich

· Restaurant Service: Sarah Maria Schöftner, Hotel Guglwald, Oberösterreich

· Zimmerei/Holzbau: Luca Reitböck, Hauer Zimmerei GmbH, Oberösterreich

Steiermark (9 Staatsmeister:innen)

· Autonomous Mobile Robotics: Burim Shala & Quentin Tyr Wagner, KNAPP, Steiermark

· Grafik Design: Paul Bürki, Ortweinschule Kunst & Design, Steiermark

· Kfz-Technik: David Gschaar, ÖAMTC Steiermark, Steiermark

· Metallbau: Matteo Felber, Ferk Metallbau GmbH, Steiermark

· Mode Technologie: Julia Kaufmann, Modeschule Graz, Steiermark

· Pflasterer/Pflasterin: Stefan Gosnak, Klöcher Bau GmbH, Steiermark

· Retail Sales: Anna Tritscher, Sport Tritscher, Steiermark

· Robot Systems Integration: Gabriel Aldrian & Kristijan Hrdzic, KNAPP AG / Magna International, Steiermark

· Speditionslogistik: Paul Zadravec, Kuehne+Nagel, Steiermark

Vorarlberg (8 Staatsmeister:innen)

· Anlagenelektrik: Janick Gehrer, Julius Blum GmbH, Vorarlberg

· Chemielabortechnik: René Bitschnau, HTL Dornbirn, Vorarlberg

· CNC-Fräsen: Deniz Mutun, Julius Blum GmbH, Vorarlberg

· Hotel Rezeption: Elena Mathis, GAMS zu zweit, Vorarlberg

· Maler:in: Luca Ladler, Hagen Hannes, Vorarlberg

· Maschinenbau CAD: Sandro Flatz, Julius Blum GmbH, Vorarlberg

· Maschinenbautechnik: Keanu Frick, Julius Blum GmbH, Vorarlberg

· Schweißen: Simon Oesterle, Steurer Seilbahnen, Vorarlberg

Niederösterreich (5 Staatsmeister:innen)

· Betonbau: Julian Gintner & Michael Pomassl, LEYRER + GRAF, Niederösterreich

· Elektronik: Christoph Schöndorfer, HTL Mödling, Niederösterreich

· Gartengestaltung: Noah Knapp & Simon Berner, Kramer und Kramer / Nentwich Gartenbau, Niederösterreich

· Sanitär- & Heizungstechnik: Marcel Riener, Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis eGen, Niederösterreich

· Tischler: Mario Flicker, Tischlerei Michael Weinstabl e.U., Niederösterreich

Wien (5 Staatsmeister:innen)

· Digital Construction: Abdulkadir Özen, ODE – office for digital engineering, Wien

· Digitale Produktionstechnik: Raphael Beutel & Oliver Pape, ÖBB-Infrastruktur AG, Wien

· IT Netzwerk- & Systemadministration: Tarik Begeta, HTL Rennweg, Wien

· Konditor:in: Lara Katharina Mair, Palais Events Veranstaltungen GmbH, Wien

· Web Development: Felix Wollmann, HTL Rennweg, Wien

Kärnten (4 Staatsmeister:innen)

· Dachdecker: Raphael Feichtinger, HD Dachtechnik GmbH, Kärnten

· Elektrotechnik: Marvin Varga, Kelag Energie, Kärnten

· Hochbau/Maurer:in: Noah Samuel Trettenbrein, BM-Haus GmbH, Kärnten

· Mechatronik: David Seidl & Paul Wohlesser, Flex, Kärnten

Tirol (3 Staatsmeister:innen)

· Fahrradmechatronik: Constantin Schluifer, Radsport Krug, Tirol

· Spengler:in: Linus Aschauer, PEER Spengler & Dachdecker, Tirol

· Verfahrens- & Prozesstechnik: Vincent Track, Novartis, Tirol

Salzburg (1 Staatsmeister:in)

· Steinmetz:in: Markus Pongruber, Steinmetzmeister Moser, Salzburg

Burgenland (2 Vize-Staatsmeister:innen)

· Fliesenlegen: Marco Kainzbauer, Ceramico Burgenland GmbH, Burgenland

· Metallbau: Niklas Schöll, Förderanlagen-Schlosserei Werfring, Burgenland