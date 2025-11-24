TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Der Zauber der Schubertiade“

Wien (OTS) -

Rund 40.000 Personen besuchen jährlich die rund 80 Veranstaltungen der Schubertiade in den Vorarlberger Gemeinden Hohenems und Schwarzenberg. Das weltweit renommierteste Franz-Schubert-Festival wurde 1976 gegründet, um dem großen österreichischen Komponisten einen gebührenden Platz neben Mozart und Beethoven einzuräumen. Es besticht durch qualitativ hochwertige Kammermusik und den Auftritt der größten Stars des Liedgesangs. Die Schubertiade wurde auch zu einem Tourismusfaktor in Vorarlberg, denn viele Besucherinnen und Besucher verbinden Kulturgenuss und Urlaub in der Region. Die Dokumentation „Der Zauber der Schubertiade“ des ORF Vorarlberg zeigt am Sonntag, dem 30. November 2025, um 16.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, was die Schubertiade so einzigartig macht.



Gestaltung: Jasmin Ölz

Kamera: Alexander Roschanek

Schnitt: Jürgen Bereuter

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement