Termine am 25. November in der Rathauskorrespondenz
09.30 Uhr, Pressekonferenz der Wiener Volkspartei und der Grünen Wien mit ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß und Grünen-Klubobmann Georg Prack zum Thema „Rot-pinkes Missmanagement bei Großprojekten – ÖVP und Grüne präsentieren weitere parlamentarische Maßnahmen“ (1., Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2)
