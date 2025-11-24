SPÖ-Frauensprecherin Schatz: „Jede Frau und jedes Mädchen hat Anspruch auf ein Leben frei von Gewalt“

Wien (OTS) -

Zum morgigen Start der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen betont SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz, dass diese weltweiten Aktionstage weit mehr sind als eine jährliche Erinnerung: „Gewaltschutz braucht das ganze Jahr über unsere volle politische Aufmerksamkeit. Jede Frau und jedes Mädchen hat Anspruch auf ein Leben frei von Gewalt.“ ****

Schatz verweist darauf, dass in den vergangenen Monaten wichtige Schritte gesetzt wurden, um Betroffene besser zu schützen und strukturelle Gewalt entschieden zurückzudrängen.

Mit der Erarbeitung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen und den laufenden Verbesserungen im Opferschutz setzt die Bundesregierung ein klares Zeichen – Frauenpolitik hat erstmals dauerhaft Priorität: „Wir reden nicht darüber, ob Gewaltschutz wichtig ist, wir handeln. Weil Frauen ein Recht auf Sicherheit und körperliche Unversehrtheit haben“, so Schatz.

Besonders zentral ist die anstehende Modernisierung des Sexualstrafrechts. Die derzeitige Gesetzeslage stellt Betroffene noch immer vor Hürden: „Ein zeitgemäßes Sexualstrafrecht stärkt Frauen und nimmt Täter stärker in Verantwortung“, so Schatz. Das klare Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ sei dabei entscheidend, weil es endlich den Fokus vom Verhalten der Opfer auf das Handeln der Täter verlagert.

„Die 16 Tage sind ein starkes Signal, aber der wahre Unterschied entsteht dann, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass Gewalt keinen Platz hat. Nirgendwo!“, so Schatz abschließend. (Schluss) wf/lw