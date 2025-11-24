7. Steirischer Eigentümertag wurde zum zentralen Forum aktueller Rechtsfragen

Graz (OTS) -

Bereits im Vorfeld war eine außergewöhnlich hohe Nachfrage spürbar, doch das tatsächliche Interesse übertraf alle Erwartungen: Der 7. Steirische Eigentümertag entwickelte sich am 21. November 2025 im Steiermarkhof zu einer der meistbesuchten Fachveranstaltungen der österreichischen Immobilienbranche.

Schon am Vormittag zeigte sich die besondere Brisanz der aktuellen Entwicklungen: Sämtliche Parkplätze im Umfeld waren ausgelastet, ein deutliches Signal für den starken Informations- und Entscheidungsdruck, dem Eigentümerinnen und Eigentümer derzeit ausgesetzt sind.

Mit über 400 Teilnehmer vor Ort und beeindruckenden 4.185 Online-Besucher aus ganz Österreich knackte die Veranstaltung ihren bisherigen Rekord. Selbst ÖHGB-Vizepräsident Dr. Paul Großmann reiste eigens aus Tirol an. Der Eigentümertag bestätigte damit einmal mehr seine Position als eines der bedeutendsten juristischen und wirtschaftlichen Jahresforen des Landes.

Unter der Moderation von Sandra Suppan (ORF Steiermark) bot die Veranstaltung ein umfassendes Programm zu jenen Themen, die aktuell besonders relevant sind: Mietrecht, Sanierungsanforderungen, Förderlandschaft, Gebäudesicherheit, Energieeffizienz und steuerliche Rahmenbedingungen.

Das Fachprogramm wurde von Ing. Peter Hötzer, Vizepräsident des Hausbesitzerbundes Steiermark kuratiert. Gemeinsam mit Tagungsleiter FH-Doz. Univ.-Lektor Mag. Christoph Kothbauer präsentierte er einen präzisen Überblick über die jüngsten rechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Eigentümerinnen, Eigentümer und Verwalter.

Die Komplexität der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist derzeit beispiellos. Gesetzesänderungen, politische Maßnahmen und wirtschaftlicher Druck führen zu einem enormen Informationsbedarf. Der heutige Andrang hat das sehr deutlich gezeigt.“

In der Podiumsdiskussion „Zukunft braucht Dialog“ wurden wesentliche Herausforderungen benannt: Wertsicherungsmechanismen, aktuelle Entwicklungen in MRG und WEG, Gebäudesicherheit sowie neue Marktdaten unterstreichen, dass sich die Immobilienwirtschaft an einem entscheidenden Wendepunkt befindet. Der Handlungsdruck wächst, und die Rechtslage wird zunehmend komplexer.

Eine begleitende Fachausstellung, individuelle Beratungsangebote, ein Gewinnspiel und ein Networking-Buffet rundeten die Veranstaltung ab und trugen dazu bei, dass der Eigentümertag als strategisch unverzichtbares Informationsformat wahrgenommen wird.

