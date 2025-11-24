Lotto: Vierfachjackpot – am Mittwoch geht es um 4,4 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am letzten Sonntag vor dem Advent gab es neuerlich keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“, wodurch am kommenden Mittwoch ein Vierfachjackpot ausgespielt wird. Auf den oder die Sechser warten dann rund 4,4 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Er wurde in der Steiermark per Quicktipp erzielt, befand sich im zwölften von zwölf Tipps und war rund 138.000 Euro wert.

LottoPlus

Auch bei der LottoPlus Ziehung blieb am Sonntag ein Sechser aus. Dies bescherte den 47 Gewinner:innen eines Fünfers wiederum eine erhöhte Quote, denn auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt. Sie gewannen damit jeweils mehr als 7.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Zwei Wettscheine trugen am Sonntag die richtige Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Ein Wettschein wurde dabei in Niederösterreich, der andere in der Steiermark gespielt. Sie brachten ihren Besitzer:innen jeweils mehr als 122.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, den 23. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen